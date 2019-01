Oulun seksuaalirikoksista epäilty tavoitettiin viimein – "Sattuneesta syystä varmistimme, että tieto myös pitää paikkaansa"

Oulussa viime vuonna tapahtuneista törkeistä seksuaalirikoksista epäilty mies otettiin keskiviikkoiltana kiinni Saksassa.

Kiinniotto tapahtui kello 21 aikaa Saarbrückenin kaupungissa. Oulun poliisi sai tiedon kiinniotosta Keskusrikospoliisin kautta.

– Sattuneesta syystä varmistimme, että tieto myös pitää paikkaansa, rikosylikomisario Markus Kiiskinen kuvailee.

Oulun poliisi kertoi jo joulukuussa, että mies olisi otettu kiinni Saksassa. Myöhemmin kävi ilmi, ettei näin ollutkaan.

KRP lisäsi epäillyn miehen Europolin Most wanted -listalle 21. joulukuuta. Oulun poliisilaitos oli etsintäkuuluttanut hänet kansainvälisesti.

"Oikea tulkinta on hyvinkin mahdollista"

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) valotti joulukuussa, että Saksan poliisi oli puhuttanut epäiltyä ja merkinnyt hänet palautuspyyntöjärjestelmään Suomesta tulleena laittomana maahantulijana. Tämä merkintä oli havaittu Suomen poliisissa ja syntyi väärä käsitys, että hän oli kiinniotettuna.

Markus Kiiskisen mukaan väärinkäsitys liittyi terminologiaan.

– Kansainvälisestä rekisteristä saatua informaatiota tulkittiin virheellisesti. Nyt poliisissa pohditaan, miten vastaavilta tulkintavirheiltä voitaisiin jatkossa välttyä.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastajan Hannu Kauton mukaan kansainvälinen yhteistyö ja tiedon vaihto toimii pääsääntöisesti hyvin.

– En osaa nähdä merkittävää tarvetta korjausliikkeille. Sellaista virhettä ei tässäkään kohtaa näytä tietojeni mukaan tapahtuneen.

Kauton mukaan kansainväliset rekisterit ja tietojärjestelmät ovat yleensä niin selkeitä, että "oikea tulkinta on hyvinkin mahdollista."

– Kokemukseni mukaan on hyvin poikkeuksellista, että niitä tulkitaan väärin.

Poliisiylitarkastajan mukaan Keskusrikospoliisiin sijoitettu kansainvälisen tiedonvaihdon keskus eli Viestiliikennekeskus tukee paikallisyksiköitä tiedonvaihdossa ympärivuorokautisesti ja pystyy tarvittaessa varmistamaan tietoja sekä hankkimaan lisätietoja.

Kuultu sekä epäiltyjä että uhreja

Poliisin arvion mukaan vuonna 1993 syntynyt epäilty tuodaan Suomeen todennäköisesti tammikuun aikana, jonka jälkeen häntä päästään kuulemaan. Hänen epäillään kuuluvan seitsemän muun miehen ryhmään, joiden poliisi uskoo käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen alaikäistä tyttöä useiden kuukausien ajan yksityisasunnoissa Oulussa.

Näiden lisäksi poliisi tutkii neljää muuta pääosin loppusyksyyn ajoittuvaa seksuaalirikoskokonaisuutta, joista epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä. Kaksi teoista sattui Tuirassa marraskuun 17. päivä. Kiiskisen mukaan uhreiksi joutuneet tytöt houkuteltiin paikalle lupaamalla heille muun muassa tupakkaa ja alkoholia.

Poliisilla ei ole muita epäiltyjä eikä käynnissä oleva esitutkinta ole paljastanut myöskään uusia uhreja. Kiiskinen kertoo, että sen aikana osaa epäillyistä on ehätetty kuulla useita kertoja. Myös uhreja on kuultu toistuvasti. He ovat kaikki 12–15-vuotiaita.

Sosiaalisessa mediassa levisi joulun aikaan väite siitä, että yksi vyyhden uhreista olisi tehnyt itsemurhan. Poliisin tietojen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.