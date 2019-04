Oulun kaupunkipyörä on Sykkeli – nimi keräsi ylivoimaisesti eniten ehdotuksia

Oulussa ajetaan ainakin seuraavat kymmenen vuotta Sykkelillä. Sen nimen pinkin värinen kaupunkipyörä sai nimikilpailun raadilta.

Nimi syöpyy varmasti entistä tiukemmin oululaiseen puheenparteen, vaikka sykkelillähän täällä on ajeltu iät ja ajat.

Muista pyöristä selvästi erottuva menopeli tartuttaa oululaisen murresanan varmasti myös monen ulkomaalaisen matkailijan kielivarantoon.

Oulun kaupunkipyöräkilpailun nimiraati päätyi sangen nopeasti voittaneeseen Sykkeli-nimeen. Se oli useimpien raatilaisten omalla esikarsintalistalla korkealla.

Loppujen lopuksi valinta oli melko helppo, koska Sykkeliä kaupunkipyörän nimeksi ehdotti nimikilpailussa 235 henkilöä. Lisäksi c-alkuista versiota esitti kolmisenkymmentä osallistujaa ja sykkelistä johdettuja yhdysnimiä kertyi myös jonkin verran.

Kun nimilistaa oli raadissa ruodittu tarpeeksi, ja kaupungin sekä Kalevan edustajista koostuvien raatilaisten arvioita ehdotuksista kuunneltu, totesi yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas.), että "eikö se ole Sykkeli".

Ja sehän siitä tuli. Soraääniä ei kuulunut.

Ehdotuksia nimikilpaan tuli roppakaupalla. Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki totesi saldosta, että yleensä nimikilpailut keräävät enimmillään 200–300 ehdotusta. Nyt niitä tuli lähes 2 200.

Raati valikoi aluksi joukosta kuusi nimeä, jotka pääsivät jatkoon. Listalle ylsivät Sykkelin lisäksi Oulu bike, Villari, OuBike, CitySykkeli ja mustana hevosena OuRide.

Melko nopeasti tultiin siihen tulokseen, että oma murresana on paras, varsinkin kun se taipuu vieraidenkin suussa vähintään kohtuullisesti.

Lisäksi nimi on napakka ja riittävän lyhyt.

Sykkeli on siis murresana, mutta sen alkuperä ei ole suomalainen. Ruotsiksihan polkupyörä on cykel, mutta yllätys yllätys, sanan alkuperä onkin norjan kielessä.

Kotimaisten kielten keskus julkaisi vuonna 2009 verkkosivuillaan artikkelin, joka käsitteli polkupyörää tarkoittavia murresanoja. Siinä mainitaan, että sykkeli on noteerattu alunperin Ruijassa puhutussa suomessa.

Polkupyörää tarkoittavia sanoja on eri murteissa lukuisia. Polkupyörä ilmestyi Suomen kärrypoluille ja kivikaduille 1800-luvun loppupuolella, joten monilla sitä tarkoittavilla murresanoilla on pitkä historia.

Monet murreilmaisut ovat myös aikakautensa tuotoksia ja kuulostavat nykyaikana hupaisilta.

Kotimaisten kielten keskuksen artikkelissa mainitaan muun muassa polkuratas, pikakulkuri, hulluhevonen, pirunhevonen, kipajalka, sukkelajalka, pikapyörä, polkumasiina, polkuhuilu ja trampparulla. Jalka-alkuisia sanoja on useita.

Oulussa polkupyörää on sanottu aikoinaan velosipeediksikin, joka tulee ranskan velocipede-sanasta. Sitä ehdotettiin myös kaupunkipyörän nimikilvassa.

Sykkelit otetaan käyttöön alkukesästä. Niitä tulee yhteensä 600 ja ne sijoitetaan 60 asemalle eri puolille kaupunkia.

Pyörät toimittaa puolalainen NextBike. Kaupunkipyörän vuosikustannukset kaupungille ovat 677 000 euroa. Sopimuskausi toimittajan kanssa on kymmenvuotinen.

Periaatteena on, että kaupunkipyörän käyttö on edullista. Jopa käyttö ilmaiseksi on mahdollista.