Oulun kauppahallin remontille ei myönnetty rakennuslupaa – laajennuksen julkisivut eivät sovellu kaupunkikuvaan

vai kulttuuri on iskenyt kyntensä tiili kasaan. Miten tässä kaupungissa ei arkkitehtuuri näy. No kun pitää olla kiviaitoja tai corten terästä. Suorakulmaiset julkisivut ja vakio kalusteet. Jengi ramppaa ulkomailla hakemassa ideaa ja tulee tupaan matkalaskuineen. On siinä särmää. Uusinta uutta tai kivikauden hurmosta. Naurettavaa touhua. Ei ole nimiä ei vastuunkantajia. On vaan joukko asiantuntijoita tai lautakunta. Minä äänestin näin. Voi lapsi raukka mihin maailmaan olet syntynyt.