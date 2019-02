Nuorin Oulussa viime kuukausina paljastuneiden törkeiden seksuaalirikosten uhri vain muutaman vuoden ikäinen – Poliisi: Kyse on perheen sisäisistä teoista

Törkeimmän Oulussa viime kuukausien aikana paljastuneen seksuaalirikoksen uhri on vain muutaman vuoden ikäinen lapsi.

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo, että lapsen epäillään joutuneen sekä törkeän raiskauksen että törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Epäiltyjä on yksi.

– Kyse on kantasuomalaisen perheen sisäisistä teoista, Kiiskinen kuvailee.

Tapaus on tullut poliisin tietoon kuluvan talven aikana.

Uhreja yhteensä 22 alaikäistä

Oulun poliisi on saanut vielä viime viikkojenkin aikana tietoonsa muutamia uusia törkeitä Oulun alueella yksityisasunnoissa tapahtuneita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia.

Viime heinäkuun alun ja viime viikon sunnuntain välisenä aikana niistä tehtiin poliisille yhteensä 29 rikosilmoitusta.

Tutkinnassa olevissa jutuissa 29 henkilön epäillään syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai törkeään raiskaukseen tai niihin molempiin. Osaa epäillään myös lievemmistä teoista, kuten pahoinpitelyistä.

Alaikäisiä uhreja on Kiiskisen mukaan yhteensä 22. Suurin osa heistä on noin 15–vuotiaita. Toiseksi nuorin epäilty uhri on 10-vuotias lapsi.

29 epäillystä noin kolmasosa on kantasuomalaisia. Loput eli kaksi kolmasosaa on ulkomaalaistaustaisia miehiä. Yhden epäillyn uskotaan käyttäneen hyväkseen kahta eri uhria.

Kahdeksan miehistä on epäiltynä kokonaisuuden vakavimmasta vyyhdestä. Heidän uskotaan käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen noin 15-vuotiasta tyttöä yksityisasunnoissa Oulussa.

Kiiskinen kertoo, että osa miehistä on aloittanut tekonsa jo vuonna 2017. Toiset taas ovat toteuttaneet ne muutamien viikkojen tai kuukausien aikana vuonna 2018. Kaikkiaan yksi ja sama tyttö on siis joutunut törkeiden seksuaalirikosten uhriksi lähes 1,5 vuoden aikana.

– Uhrin näkökulmasta teko on kestänyt pitkään.

Todistaja oli itsekin joutunut hyväksikäytetyksi

Oulun poliisilaitoksen tietoon on tullut lapsen seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia myös aiempina vuosina. Markus Kiiskisen mukaan poikkeuksellista on se, että tänä talvena poliisille on ilmoitettu erityisen törkeitä rikoksia.

Niissä epäillään esimerkiksi törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, joista voidaan rikoslain mukaan tuomita jopa 13 vuotta vankeutta jos tekijä syyllistyy niihin molempiin.

– Törkeitä rikosnimikkeitä on tänä talvena ollut selvästi aiempaa enemmän. Erilaista aiempaan verrattuna on myös se, että iso osa epäillyistä on ulkomaalaistaustaisia, Kiiskinen kuvailee.

Hänen mukaansa Oulun poliisilaitos on syksyn aikana tehostanut lapsiin kohdistuvien vakavien rikosten tutkintaa. Sinne on saatu lisäresursseja eli työntekijöitä, minkä lisäksi myös työprosesseja on tehostettu. Poliisi on käyttänyt aiempaa enemmän aikaa erilaisiin taustaselvityksiin ja työtapoja on tehostettu yhteistyössä oikeuspsykologien ja syyttäjien kanssa, rikosylikomisario selittää.

– Uudistusten seurauksena olemme onnistuneet paljastamaan aiempaa enemmän vakavia lapsiin kohdistuneita rikoksia.

Oulun poliisilaitos on julkisuudessa kannustanut ilmoittamaan seksuaalirikoksista poliisille. Kiiskinen uskoo tämänkin vaikuttaneen osaltaan siihen, että poliisille on päätynyt tutkittavaksi aiempaa enemmän vakavia rikoksia.

Esimerkiksi eräässä tutkinnassa olevassa jutussa epäilty uhri kertoi omista hyväksikäyttökokemuksistaan poliisille sen jälkeen kun hän oli toiminut toisen alaikäisen hyväksikäyttöjutussa todistajana.

– Hän rohkeni paljastaa, että itse asiassa hän on itsekin joutunut rikoksen uhriksi.

Somen yhteydenotot englannin kielellä

Tehostetussa poliisitutkinnassa on onnistuttu pureutumaan seksuaalirikosten alkulähteille. Monessa tutkittavana olevassa jutussa epäillyt tekijät ovat saaneet yhteyden alaikäiseen tyttöön sosiaalisen median välityksellä. He ovat ottaneet yhteyttä esimerkiksi Instagramissa tai Snapchatissa. Tästä syystä poliisi epäilee osassa tapauksissa syyllistytyn myös groomingiin eli lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Kiiskisen mukaan ensisijainen yhteydenpitokieli teini-ikäisten tyttöjen kanssa on ollut englanti.

– Osa on käyttänyt hyvinkin huonoa englannin kieltä.

Yhteydenpito on johtanut siihen, että nuoret on houkuteltu tapaamisiin lupailemalla esimerkiksi tupakkaa tai päihteitä.

– Sitten on ajauduttu pisteeseen, jossa tapahtuu ikäviä.

29 tutkittavana olleesta rikoskokonaisuudesta viisi on lähtenyt syyttäjälle syyteharkintaan. Niistä ensimmäistä eli Tuirassa viime marraskuussa tapahtunutta tekoa käsitellään Oulun käräjäoikeudessa ensi viikolla.

29 seksuaalirikoksen kokonaismäärästä ja nuorimmaisen uhrin iästä uutisoi keskiviikkona MTV.