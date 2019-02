MTV: Oulun poliisin tutkinnassa 29 törkeää alaikäisiin kohdistunutta seksuaalirikosta – rikosylikomisario kertoo hyväksikäytön jatkuneen laajimmassa jutussa yli vuoden

Oulun poliisilla on ollut talven aikana tutkittavanaan yhteensä 29 törkeää alaikäisiin kohdistunutta seksuaalirikoskokonaisuutta, kertoo MTV uutiset verkkosivuillaan keskiviikkona.

Kaikkiin tutkintoihin liittyy alaikäinen uhri. Kiiskinen kertoi MTV:n haastattelussa myös sen, että yhdessä viime kesänä tapahtuneessa teossa hyväksikäyttö on kuvattu videolle.

– Epäiltyjä näissä on kaikkiaan 30. Suurin osa heistä on ulkomaalaistaustaisia. Alaikäisiä uhreja on 20. Sukupuoliyhteys on ollut mukana ainakin puolessa tapauksista, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisilaitokselta kertoo MTV:n Rikospaikka-ohjelman haastattelussa.

Osa tapauksista on siirtynyt syyteharkintaan. Kiiskisen mukaan rikoksista epäillyt ovat kiistäneet teot, joista heitä epäillään tai he ovat väittäneet, etteivät ole tienneet uhrin olevan alaikäinen.

Laajimman jutun esitutkinta on yhä kesken. Jutussa on epäiltyinä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä. Poliisin mukaan selvästi alaikäistä suomalaistyttöä oli käytetty hyväksi toista vuotta, eli paljon kauemmin kuin tähän asti on tiedetty.

Kiiskisen mukaan osa epäillyistä on käyttänyt tyttöä hyväksi jo vuoden 2017 puolella.

MTV:n mukaan Oulun poliisin tutkinnassa olevien törkeiden seksuaalirikoskokonaisuuksien nuorin uhri on muutaman vuoden ikäinen lapsi. Epäilty tekijä on kantasuomalainen.

Toiseksi nuorin uhri on 10-vuotias. Teosta epäilty on ulkomaalaistaustainen.