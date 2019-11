Linnanmaalla, keskustassa vai jossain muualla? Kerro meille, missä Oulun yliopiston pitäisi sijaita

Myllytulli-Intiö-Peltola-Värttö-akseli on hyvä suunta, jonka kauimmaisin piste eli Värttö on alle kolmen kilometrin päässä Rotuaarin aukiosta.

Toinen hyvä suuunta on Heinäpää-Limingantulli. Suurin osa Limingantullia mahtuu alle kolmen kilometrin päähän Rotuaarista. Tämän suunta-akselin suosikkini on Heinäpään urhelikeskus, johon matkaa on vain noin 1,5 kilometriä Rotuaarilta.

Raatti-Kuusisaari-Pikisaari ovat myös varteenotetavia paikkoja, joskin liikenteellisesti haasteellisia.

Hietasaaressa ja Vihreäsaaressa on tilaa vaikka kuinka paljon, parkkitilaa autoillekin. Tätä varten on rakennettava uusi silta Kuusiluodosta Soonisaaren, Virransaaren, Varsasaaren ja Hevossaaren kautta Johteensalmen tietämille Hietasaareen.