Lentokenttähotelli sai luvan – Ouluun on tulossa yli 400 hotellihuonetta, jos kaikki isot hankkeet toteutuvat

Primehotelsin hankkeen lisäksi Ouluun on vireillä kaksi uutta hotellia.

Oulun lentokenttähotelli on viime viikolla saanut rakennusluvan. Operaattorina toimivan Primehotels Oy:n toimitusjohtaja Tomi Peitsalo kertoo, että rakentaminen alkaa lähikuukausien aikana.

– Onko aloitus toukokuussa vai elokuussa – toteutuksen yhteydessä katsotaan tarkemmin, mikä on kaikkein järkevin etenemisvauhti, Peitsalo sanoo.

– Suunnitelmat ovat jo aika pitkällä. Kysymys on enemmänkin siitä, että me suunnittelemme toteuttamista eli kuka tekee ja millä tavalla. Joka tapauksessa katsomme, että näillä näkymin hotelli avautuu liiketoimintaan vuoden 2020 loppupuoliskolla.

Rakennuslupa on yksi kriittinen asia, joka nyt kertoo sen, että hotellin rakentamiselle ei ole estettä. Peitsalon mukaan isossa projektissa on monta muuta asiaa, jotka vaikuttavat siihen, milloin rakennustyöt päästään aloittamaan.

Kahdeksankerroksinen hotelli ja ravintola, jossa olisi 175 huonetta, parantaa Peitsalon mielestä myös viereisen Oulun lentokentän palvelutarjontaa.

– Koska Oulu on kuitenkin kokoava lentokenttä, hotelli mahdollistaa pidempimatkalaisten mahdollisuutta yöpyä lähellä, jos lento lähtee aikaisin aamulla.

Hotellille haetaan kansainvälistä brändiä. Peitsalon mukaan nyt tutkitaan sitä, että hotellista tulisi yksi kansainvälisen Marriott-yhtiön Moxy-ketjun hotelli.

Vuonna 2002 perustettu Primehotels on yksityinen suomalaisyritys, joka omistaa ja operoi korkeatasoisia hotelleja ympäri Suomen. Viimeisten viiden vuoden aikana se on kasvanut ja alkanut tuomaan omaa brändiään esille.

Yhtiöllä on viisi hotellia. Yhtiön rakenne muuttui viime vuonna, kun perheyhtiöön tuli mukaan pääomasijoittaja, amerikkalainen Pt Capital.

Peitsalon mukaan pääomasijoittaja on vähemmistöosakas, mutta se on ennen kaikkea lupautunut rahoittamaan eli pääomittamaan yhtiön kasvua, johon myös Oulun hotellihanke liittyy.

– Olemme saaneet taloudellista voimaa kasvustrategiamme toteuttamiseen, ja sen myötä Primehotelsilla tulee olemaan tämän vuoden aikana viisi hotellia rakennustyön kohteena, Peitsalo toteaa.

– Toinen oleellinen osa on kumppanuussopimus Marriottin kanssa, jolloin Hotel Katajanokka liittyi Marriottiin. Kolmen hotellin osalta on tehty franchising-sopimus, ja niistä yksi on Oulu.

Kumppanuussopimus ei tarkoita sitä, että kaikki Primehotels Oy:n hotellit tullaan brändäämään hotelliketjun lipun alle.

– Meidän tulevista hotellihankkeista osa on puhtaasti omia konsepteja, kun osa hotelleista liittyy kansainvälisiin brändeihin.

Vahva kasvuvaihe tarkoittaa myös sitä, että Primehotels Oy:n hotellien määrä tulee kaksinkertaistumaan parin vuoden aikana.

– Saattaa olla, että yksiköitä on enemmänkin. Meillä on hankkeita vireillä ja skenaarioita, jotka vaikuttavat tuohon kuvaan.

Toinen iso hotellihanke Oulussa on keskustaan suunniteltu 22-kerroksinen Terwa Tower, johon on suunniteltu 220 huonetta.

– Hanke etenee suunnitelmien mukaan. Asemakaavamuutos on aloitettu, toimitusjohtaja Raimo Pahkala Terwakiinteistökehitys Oy:stä tässä vaiheessa kertoo.

Torinrannan Torihotelli, johon on suunniteltu 130 huonetta, on saanut jo rakennusluvan.

Oulun hotellien käyttöasteet valtakunnan kärkijoukossa

Oulun majoituksen käyttöasteet ovat olleet jo useamman vuoden ajan yli 60 prosentissa. Viime vuonna käyttöasteet olivat Oulussa korkeammat kuin Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.

Asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen BusinessOulusta kertoo, että hotellien käyttöasteella mitattuna Oulu on valtakunnan kärkijoukossa. Yli 60 prosentin käyttöaste on hotelliliiketoiminnassa hyvä taso.

– Ja yleensä yli 60 prosentin käyttöaste kannustaa uusiin investointeihin ja kapasiteetin lisäyksiin.

Hotellikapasiteettiin ei Oulussa ole tullut yli kymmeneen vuoteen suurempaa lisäystä. Kaupunkistrategian tavoitteeksi on asetettu 700 hotellivuodepaikkaa vuoteen 2026 mennessä.

Tavoite lähtee siitä, että Oulussa yöpymisten ja matkailijoiden määriä on tarkoitus kasvattaa merkittävästi tulevaisuudessa. Ja mikäli kasvuun halutaan päästä, tarvitaan lisää uutta hotellimajoituskapasiteettia.

– Ei ole itsetarkoitus vain kehittää kaupungin hotellimajoituskapasiteettia, vaan tarkoitus on myös kehittää vetovoimatekijöitä ja sisältöjä. Kapasiteettikysymys on tärkeä, mutta se ei ratkaise, onko kaupunki vetovoimainen vai ei.