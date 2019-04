Kysyimme, voisiko Oulussa ennakkoäänestyksessä tapahtunut virhe mitätöidä vaalien tuloksen – "Se on kokonaan oikeuden päätettävissä"

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläisen tiedossa ei ole, että äänestystä odottaneita olisi ennen tiistain tapauksia poistettu jonosta. Asia saatetaan ratkaista aikanaan oikeudessa.

Oulun pääkirjaston ennakkoäänestyspaikalla tiistaina sattunut, vaalilakia rikkonut virhe aiheutti sen, että mahdollisesti kymmenet ihmiset eivät päässeet äänestämään. Samanlainen virhe on tehty ainakin Jyväskylässä.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, kuinka suuresta oikeuden menetyksestä on kyse? Voidaanko virhettä mitenkään korjata?

– Jos äänestysvuoroaan odottanut, äänestystilasta kello 20 jälkeen pois käsketty henkilö ei millään pääse äänestämään varsinaisena vaalipäivänä, hän ei voi käyttää äänioikeuttaan näissä vaaleissa. Se on hyvin ikävää ja valitettavaa. Tiedossani ei ole, että aikaisemmin olisi sattunut vastaavaa.

Voiko tapahtunut virhe jopa mitätöidä vaalien tuloksen?

– Se on kokonaan oikeuden päätettävissä. Jos vaalien tuloksesta valitetaan tapahtuneen virheen takia hallinto-oikeuteen, se päättää asiasta. Jos hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan, asiasta päättää korkein hallinto-oikeus.

Muutetaanko vaaleihin liittyvää ohjeistusta Oulussa ja Jyväskylässä sattuneiden virheiden takia?

– Koulutusta ja ohjeistusta on selvästikin parannettava. Jokaiselle vaalitoimitsijalle pitää olla täysin selvää, että vain heillä on valta ja vastuu siitä, että äänestyspaikalla kaikki sujuu lain mukaisesti.

Oulun keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Aulikki Heinonen, onko tietoonne tullut jotain uutta tiistaina tapahtuneeseen liittyvää?

– Olen saanut uusia yhteydenottoja asiaan liittyen. Osa yhteydenottajista ei mahdollisesti ollut itse paikalla, mutta he halusivat kertoa mielipiteensä tapahtuneesta. Arvioni on, että kymmeniä, enintään 50 ihmistä ei päässyt äänestämään, vaikka odotti sisällä vuoroaan. Kolme ihmistä on kertonut minulle, että he eivät voi äänestää sunnuntainakaan, koska ovat ulkomailla.

Mistä tapahtunut virhe mielestänne johtui?

– Vaalitoimitsijoille on kerrottu, miten äänestyspaikalla toimitaan, heillä on ohjeet kirjallisina ja he voivat soittaa päivystysnumeroon, joissa kysymyksiin vastaavat kaupungin virkamiehet. Jostain syystä ei soitettu, ja virhe tapahtui. Olen ollut keskusvaalilautakunnissa 40 vuotta, eikä tällaista ole ennen sattunut. Tapahtuneeseen vaikuttivat varmasti myös yllättävän suuri ennakkoäänestäjien määrä ja kuulemani mukaan myös tekniset ongelmat.

Mitä tehty virhe muuttaa?

– Otamme opiksemme ja lisäämme koulutusta ennen toukokuun EU-vaaleja. Syyllistä tapahtuneeseen en lähde arvailemaan. Siitä päättää mahdollisesti aikanaan hallinto-oikeus. Vaalitoimitsijoita kouluttaessani olen tähdentänyt, että tässä asiassa ei kanneta poliittista, vaan rikosoikeudellista vastuuta.

Asiasta voi myös kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle. Onko tähän asiaan liittyviä kanteluja tullut oikeusasiamiehen toimistoon, esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström?

– Kirjaamossamme on nyt ruuhkaa, joten en ole varma asiasta. Tietääkseni tähän liittyviä kanteluja ei ole tullut. Kanneltu on kyllä muun muassa äänestyskoppien mataluudesta ja siitä, ettei vaalimainostelineissä ole tasapuolisesti tilaa kaikkien mainoksille. Tarkastuskierroksillamme olemme havainneet ennakkoäänestyspaikoilla lähinnä esteettömyyteen liittyviä epäkohtia. Eduskunnan oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun helposti verkkosivujemme kautta.

Viestintäasiantuntija Sari Karhu Oulun poliisilaitokselta, onko asiasta tehty tutkintapyyntöä poliisille?

– Ei ole tehty.