Oulun pääkirjaston ennakkoäänestyspaikalla rikottiin vaalilakia: Jonottajat poistettiin paikalta kello 20 vastoin vaaliohjeita, kaupunginlakimies selvittää tapahtumia

Oulussa yhtenä ennakkoäänestyspaikkana toimineessa pääkirjastossa on tapahtunut tiistaina illalla vakava, vaalilakia rikkova virhe, jonka vuoksi joukko äänestämään pyrkineitä ihmisiä ei ole päässyt antamaan ääntään.

Asiasta kertoo Oulun keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Aulikki Heinonen.

– Varsinkin Oulu10:ssä ja pääkirjastossa on ollut jonoja viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä. Pääkirjastossa on tapahtunut ikävä tilanne, eli jono on pantu poikki kello 20 ja ihmisten on pitänyt poistua, vaikka on selvä ohjeistus, että jonossa kello 20 olevat saavat äänestää vaikka määräaika ylittyisi, Heinonen kertoo.

– Sama pätee varsinaisena äänestyspäivänä, eli kellon lyödessä 20 vaalihuoneistossa olevat henkilöt saavat äänestää.

Heinonen kertoo saaneensa useita vihaisia soittoja ihmisiltä, jotka eivät ole päässeetkään äänestämään pääkirjastolla.

– Osa kertoi, ettei vaalipäivän matkustamisen vuoksi pääse nyt ollenkaan käyttämään äänioikeuttaan.

Heinosen mukaan yksi yhteyttä ottaneista arvioi, että jopa 50 jonossa ollutta ihmistä olisi lähtenyt tyhjin toimin pääkirjastosta. Hän painottaa, että kyse on vahvistamattomasta arviosta.

Kaupunginlakimies Jukka Lampén selvittää nyt tapahtumia pääkirjaston ennakkoäänestyksessä.

Lampén kertoo Kalevalle, että äänestyksen oli katkaissut kirjaston sulkemisaikana sen virastomestari. Hän ei ole vaalitoimitsija.

– Näyttää tässä vaiheessa selvältä, että virastomestari on poistanut äänestäjiä pihalle kello 20 jälkeen. Säännösten mukaan he olisivat saaneet äänestää.

Poistettuja oli Lampénin tietojen mukaan useampi kymmeniä henkilöitä.

– Vaalilain mukaan heidän olisi pitänyt saada äänestää. Se on selvä määräys. Virastomestarilta on pyydetty asiasta selvitystä ja hänen esimieheensä on oltu yhteydessä, Lampén kertoo.

Hänen tietojensa mukaan osalla poistetuista ihmisistä uhkaa jäädä nyt muiden esteiden vuoksi ääni antamatta kokonaan.

– Vastaavaa ei meillä ole ennen sattunut. Jos henkilö katsoo, että tämä on vaikuttanut vaalitulokseen, siitä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Oulun ennakkoäänestyspaikoilla muodostui muuallakin jonoja tiistaina.

– Esteettömyyden suhteen on ollut jonkin verran ongelmia. Esimerkiksi Limingantullin Prismassa on ollut turhan ahtaita tiloja, joissa on tullut ongelmia sähköpyörätuolin kanssa, vaalilautakunnan puheenjohtaja Aulikki Heinonen kertoo.

Lukijat ovat lähettäneet kuvia pitkistä ennakkoäänestysjonoista Kalevan lukijakuviin.