Kriisiviestinnän ammattilainen kommentoi Riikka Moilasen tapausta: "Äärimmäisen typerä teko ja ammattitaidotonta kriisiviestintää"

"Freudilainen lipsahdus" elikkä todellisuudessa on paljon ihmisiä, joilla menee hyvin ja ajattelee asioista samalla tavalla. Tätä toden puhumista sitten kommentoidaan seuraavasti.

"Hänen olisi pitänyt pyytää anteeksi ja sanoa, että tämä oli ihan järkyttävä moka: sanoa, että käytin sellaista sanaa, jota ei olisi saanut käyttää enkä ajattele näin."

Oleellista on se että nämä "hyvät ihmiset" ajattelee toimii työssään juuri sillä tavalla , että on olemassa ihmisroskaa ja sitten pelataa ikäänkuin jotain peliä jossa propakandan avulla luodaa mielikuvia ihan toisenlaisesta yhteiskunnasta jossa elämme. Äärimmäisen typerä teko mennä sanomaan ja toisaalta sillä mitä nämä ihmiset tekee johtavassa asemassa heikommassa asemassa olevien ihmisten kanssa ei ole mitään väliä. Ihan samalla tavalla toimitaa Pohjois-Koreassa. Sielläkin tavallinen kansa kuvittelee, että heidän johtajat ovat hyviä ihmisiä ja tekevät parhaansa heidän hyväkseen.