Kolme vuotta vankeutta lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista Oulussa – otti yhteyttä Facebookissa ja houkutteli 13-vuotiaan tytön luokseen

Oulun käräjäoikeus on antanut kolmannen tuomionsa Oulussa viime vuonna paljastuneesta laajasta seksuaalirikoskokonaisuudesta.

Se on tuominnut Osman Ahmed Mohamed Humadin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen.

Käräjäoikeuden mukaan vuonna 1995 syntynyt Osman Humad oli 13-vuotiaan tytön kanssa sukupuoliyhteydessä ja teki hänelle seksuaalisia tekoja, jotka olivat omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä sekä sai hänet ryhtymää tällaisiin tekoihin.

Yhteydenpitoa Messengerin ja Snapchatin avulla

Kaksikko tutustui toisiinsa Facebookissa, kun mies otti tyttöön yhteyttä. Yhteydenpito jatkui Messenger- ja Snapchat-palvelujen välityksellä. Käräjäoikeuden mukaan mies pyysi viesteissään toistuvasti tyttöä tulemaan luokseen ja tarjoutui maksamaan tämän matkakulut.

– Yhteydenpidon ja olosuhteiden perusteella Humadilla ei ole ollut mitään asiallista syytä ehdotetuille tapaamisille, vaan hänen tarkoituksenaan on ollut kohdistaa lapseen rikos, käräjäoikeus toteaa.

Tuomittu tapasi tytön kerran asunnollaan viime elokuussa. Siellä hän oli sukupuoliyhteydessä tytön kanssa, suuteli tätä, kosketteli ja riisui alushousut.

Käräjäoikeuden mielestä hyväksikäyttö oli törkeä muun muassa osapuolten suuren ikäeron vuoksi ja siksi, että se oli osin suojaamaton, aiheutti tytölle kipua ja tekijä hyödynsi tytön kiinnostusta.

– Vastaajan on tullut havaita ainakin joitakin puutteita asianomistajan kyvyssä ilmaista itseään, kyvyssä itsenäiseen toimintaan sekä päätöksentekokyvyssä, jotka osaltaan ovat olleet merkkinä asianomistajan haavoittuvuudesta hänen nuoren ikänsä ohella, oikeus perustelee ratkaisuaan.

Rikokset tapahtuivat viime kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana yksityisasunnossa.

Mies kiisti oikeudessa syyllistyneensä rikoksiin. Siellä kuultiin useita todistajia, tytön huoltajaa ja esitettiin kirjallisina todisteina Messenger- ja Snapchat- viestejä. Tytön kertomus tapahtuneista oli videoitu ja tallenteet katsottiin salissa. Käräjäoikeuden mukaan kirjallinen näyttö ja henkilötodistelu tukivat tytön kertomusta.

Käräjäoikeus kertoo ratkaisustaan julkisella selosteella. Se on määrännyt oikeudenkäyntiasiakirjat ja uhrin sekä tämän huoltajien henkilöllisyyden salassapidettäväksi 60 vuoden ajaksi. Tuomioistuin käsitteli asian käräjätuomarin, laamannin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Tuomio on yksimielinen.

Korvauksia 17 000 euroa

Käräjäoikeus määräsi, että tuomitun pitää maksaa tytölle kivusta, särystä, kärsimyksestä ja psyykkisen tilan heikkenemisestä yhteensä 17 000 euroa korvauksia.

Lisäksi hänen pitää maksaa tämän oikeuskuluja noin 5400 euroa. Miehen omat, yhteensä noin 20 000 euron oikeuskulut maksetaan valtion varoista tämän taloudellisen tilanteen vuoksi.

Seksuaalirikoskokonaisuudessa on Humadin lisäksi syytettynä seitsemän muuta ulkomaalaistaustaista miestä, joita syytetään samaan tyttöön kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Osa heistä on jo saanut tuomionsa, osalla oikeudenkäynti on vielä edessäpäin. Vyyhden oikeuskäsittely on määrä saada kokonaisuudessaan päätökseen heinäkuun alkupäivinä.

