Kokoomuksen valtuustoryhmä vaatii Oulun kaupunginhallitukselta toimia koronaepidemian hillitsemiseksi – Näin asiaa kommentoi kaupunginjohtaja Päivi Laajala

Kun annetaan tämä vaatimus tulisi miettiä myös, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tämä on juuri se ongelma, mikä koituu siitä kun asiantuntemattomat poliitikot heittelevät huutojaan eetteriin ilman mitään kommenttia siitä, mitä tällä oikeasti käytännössä aikaansaadaan. Esimerkiksi, kun lapset nyt sitten kaikki jäävät pois koulusta niin missä he sitten ovat? Kotona? Kuka siellä on heidän kanssaan? Jääkö vanhemmatkin kotiin? Jos eivät, niin lähtevätkö he töihin hakemaan tuon taudin kotiintuliaisiksi? Jos jäävät, jääkö myös ne vanhemmat jotka tekevät infran kannalta olennaista työtä (lääkärit, palomiehet, poliisit, sähköyhtiössä toimivat yms.)? Onko oletus siitä, että lapset olisivat kotona seuraavat 2 viikkoa, realistinen? Voisiko mielummin rajoittaa riskiryhmiin kuuluvat lapset pois koulusta?

En sano, ettäkö olisi huono idea sulkea koulut, mutta se ei ole täysin mutkaton ja vailla huonoja puolia oleva ratkaisu. Tehdään päätökset mielummin tukevan harkinnan tuloksena kuin populistisena heittona.