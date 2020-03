Oulun lukio-opetuksessa siirrytään etäopetukseen maanantaista alkaen – opettaja on yhteydenpitosovelluksen päässä, eväsjakelua valmistellaan

Suomessa on paljastunut kymmeniä uusia todennettuja koronatartuntoja. Yhteensä varmoja tapauksia on nyt 240 kappaletta. Todellinen määrä on suurempi, koska testausta tehdään ympäri vuorokauden. Lisäksi lieväoireisia epäilyjä ei välttämättä testata.