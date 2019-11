Digitarvikkeen Jaakko Alatalon vasemmassa kädessä, siis kuvassa oikealla, on runsaan sadan euron hintainen kojelautakamera. Toisella kameralla on hintaa yli 400 euroa, mutta ominaisuuksia on vastaavasti enemmän KUVA: Jukka-Pekka Moilanen