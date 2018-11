Katso kartasta Lumo-valofestivaalin tapahtumapaikat – lähetä kuvia upeista valotaideteoksista

Lumo-valofestivaali alkaa tänään kello 16. Festivaali keskittyy yhteen viikonloppuun ja Oulun ydinkeskustaan.

Festareille odotetaan tänä vuonna yleisöennätystä, yli 65 000 kävijää.

Lumo-festivaali kietoo Oulun keskustan erilaisiin valotaideteoksiin. Lisäksi viikonlopun aikana tarjolla on musiikkia, kädentaitoja, tanssia, teatteria ja sarjakuvaakin.

Ota kuvia kuvia Lumo-festivaaleilta ja lähetä niitä numeroon 13222 tai verkkolomakkeen kautta. Lukijoiden kuvista kootaan päivyttyvä kuvagalleria.



Lumo Light Festival Oulu



Koko festivaalin ajan:



1. Rakkauden parsima

Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7

Rakkauden parsima on kierrätysteemainen tilateos, joka toteutetaan yhteisötaideteoksena Oulun koululaisten kanssa. Teos on esillä 11.–25.11.

2. Elinehto

Galleria 5, Hallituskatu 5

Elinehto-näyttelyn valoveistoksissaan Tiina Vehkaperä yhdistelee uutta teknologiaa 1 800 miljoonaa vuotta vanhoihin kiviin, 1700-luvun antiikkiin ja tämän päivän materiaaleihin, muovileluista puutarhan löydöksiin.

3. Initium

Madetojan puisto

4. Varjojen kaupunnissa

Myllytullin koulu, Kirkkokatu 1. Opastetut tuokiot: 23.–24.11. kello 17 ja 18, 25.11. kello 16 ja 17.

Myllytullin 3.–9.-kuvataideluokkalaisten valoteokset ovat esillä koulun ikkunoissa ja lähipuissa. Teosten aiheet nousevat oppaiden kertomista tarinoista, jotka liittyvät koulun lähiympäristössä oleviin rakennuksiin ja niissä edelleen ”varjoina” vaikuttaviin historian henkilöihin.

5. Sturm Der Liebe

Oulun tuomiokirkon julkisivu

Teos toteutetaan videomäppäystekniikalla, jossa voimakkailla projektoreilla luodaan illuusio elävästä maailmasta rakennuksen julkisivuun.

6. Skeleton Dance

Kirkkokatu 9

Katu repeää auki ja paljastaa tuonelan. Löytö tuo silmien eteen katukivien alla piileksivät alapuolisen maailman luurangot. Teos hyödyntää uutta menetelmää, jolla on mahdollista projisoida liikkuvia kuvia seinäpintojen lisäksi myös maahan.

7. Rorschach

Oulun kaupungintalo

Teos on saanut ideansa Hermann Rorschachin kehittämästä musteläiskätestinä tunnetusta psykologisesta tutkimusmenetelmästä. Installaation kuvamateriaali on luotu videoimalla musteen tiputtelua vesialtaaseen.

8. Museum Of The Moon

Kauppakeskus Valkean Kesäkatu

Museum Of The Moon on halkaisijaltaan seitsemänmetrinen kuu, jonka valmistamisessa on käytetty Nasan kuvia kuun pinnalta.

9. Kotona

As Oy Gibraltar, Pakkahuoneenkatu 19, As. Oy Oulun Marskinpuisto, Kirkkokatu 33, As. Oy Åströmin Aukea, Kasarmintie 12

Tänään työmaa, huomenna koti. Lehto Asunnot ja LUO Arkkitehdit näyttävät ydinkeskustan rakennustyömaat uudessa valossa.

10. Sarjakuvia kaamoksessa

Sammakkotalo, Saaristonkatu 22

Oulun pohjoismaisessa sarjakuvakilpailun parhaimmisto valaisee Sammakkotalon seinän. Teoksen juhlalliset avajaiset ovat Teuvo Pakkalan patsaalla, Vaaranpuistossa 23.11. kello 18.

11. Oulu Light Hack

Game Lab, Rantakatu 3

Game Labissä esittäytyy Light Hack -kilpailun voittanut tiimi teoksellaan. Kilpailuun osallistuvat ovat taiteilijoita, suunnittelijoita ja insinöörejä eri tieteenaloilta. Tiimien pyrkimyksenä on ollut kehittää innovatiivisia tapoja käyttää valoa ja sen kohdistamisen tapoja.

Esitykselliset teokset:

12. Uumen: otteita baletista Saivo

Kulttuuritalo Valveen lämpiön ikkunat, Hallituskatu 7. Esitysajat: pe 23.11. kello 17, 18 ja 21., la 24.11. kello 17, 18 ja 21, su 25.11. kello 18, 19 ja 20.

13. MAP POETIC

Kulttuuritalo Valve, Valvesali, Hallituskatu 7. Esitysajat: pe 23.11.– la 24.11. kello 16.15–18.15.

Monitaiteellinen ja esittävä installaatio on ranskalaisen Fabrik Nomaden taiteilijoiden osallistava ohjelmanumero, joka toteutetaan Valvesalissa Ma An Pa Go Party -kabareen kulisseissa esitysten väliajalla.

14. Edgar Allan Poe – Korppi

Aleksinkulman kellari, Aleksanterinkatu 9. Esitysajat: joka ilta kello 18 ja 19.

ATT-Ensemblen käsittelyssä Poen runon tunnelmaa vahvistaa lavamaisema, joka on maalattu kokeilevin keinoin valolla ja pimeydellä.

15. Led-värkkäys

Oulun kaupunginkirjaston ala-aula. Pe 23.11. kello 17–19.45.

Oulun yliopiston Sähköinsinöörikillan elektroniikkakerholaiset opastavat drop-in-työpajassa led-värkkäilyn saloihin.

16. Kaiho, toivo, rakkaus, raivo

Linnansaari. Esitysajat: pe 23.11. kello 20, la 24.11.–su 25.11. kello 18.

Linnansaaren pimeydessä hehkuvassa lasikontissa operoi oululainen Riutta-bändi. Progressiivisen rockin yhtye on sovittanut tuotantoaan tunnin mittaiseksi teokseksi. Projisoinnit ja valot yhtyvät äänikuvaan.

17. Oulun tuomiokirkon konsertit

Pe 23 11. kello 17: aCorde & Coru: Kun sä laulat sydämellä, kello 19: Cappella pro Vocale: Lux Aeterna – Sävelten valoa kaamokseen!, kello 21: Kolmen urkurin konsertti: Péter Marosvári, Lauri-Kalle Kallunki ja Elias Niemelä.

18. Tulen aalto

Rotuaarin lava. Esitysajat: la 24.11. kello 18, su 25.11. kello 18.

Flamenco ja tuli kohtaavat Rotuaarin lavalla. Voimakas esitys vyöryy yli kuin tulinen aalto.

Pysyvät teokset



Kaupunginojan hehku

Kaupunginojan puistovyöhykkeen valaistus Lyötynpuistosta Pokkisenpuistoon

Näe Sammakkotalo uusin silmin

Saaristonkatu 22

Coronarian uusi toimitila Sammakkotalo on valaistu julkisivun osalta pysyvällä valoteoksella.

Tervakartanon tornit

Byströmin talo, Hallituskatu 5

Toteutuksessa ajatuksena on kunnioittaa hienovaraisella julkisivuvalaistuksella vanhan kartanon historiaa ja korostaa rakennuksen komeimpia piirteitä.