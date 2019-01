"Kansalla ei ole lähtenyt mopo keulimaan" – Tuoreet seksuaalirikosepäilyt eivät ole juurikaan koventaneet asenteita ulkomaalaisia kohtaan, kertoo IL:n kysely

No ei tietenkään ole koventuneet asenteet ulkomaalaisia kohtaan. Eihän tässä ole ollut siitä kyse missään vaiheessa. Haluaako valtamedia ja eliitti nyt ymmärtää asian tahallaan väärin?

Kyse on ollut koko ajan rikollisista. Nyt ryhdytään toimiin rikollisten estämiseksi ja Suomeen heitä ei enää päästetä. Meidän äänestämillä poliitikoilla on vain yksi todellinen tehtävä ja se on meidän Suomen kansan suojeleminen. Muut tehtävät ovat toissijaisia. No nyt Turun verolöylyn ja Oulun raiskausten jälkeen voidaan todeta, että poliitikot ovat epäonnistuneet tärkeimmässä tehtävässään ja Suomeen on päässyt rikollisia maamme ulkopuolelta.

Rikollisten tuleminen on nyt estettävä ja poliitikot voivat itse valita menetelmät siihen miten tämä toteutetaan. Jatkossa Suomeen ei enää voi tulla rikollisia. Toimitaanko kenties niin, että kaikkien paperit tarkistetaan ja taustat selvitetään? Eikö muu auta kuin estää pääsy tietynlaisen taustan omaavilta tyystin? Miten ikinä se sitten tehdäänkään, niin rikollisten tuleminen on estettävä nyt. Ja jotta viesti menisi kunnolla perille, niin muistutan tulevista vaaleista, että nyt me äänestämme sinne sellaiset johtajat jotka voivat tämän kansan vaatiman tehtävän tehdä. Rikollisille vastaamme selkeästi ei.