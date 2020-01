Ivalon koronavirusepäilyt eivät toistaiseksi aiheuta toimenpiteitä OYSissa – Infektiolääkäri: "Kannattaa odottaa näytteitä ihan rauhassa, en pitäisi epäilyä erityisen vahvana"

Perjantaina aamulla uutisoitiin, että Ivalossa kaksi wuhanilaista turistia on hakeutunut hoitoon influenssaoireiden vuoksi. Turisteista otetut näytteet on lähetetty Helsinkiin analysoitavaksi koronaviruksen varalta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa uutinen ei toistaiseksi ole aiheuttanut toimenpiteitä.

– Meillä on ohjeistus siihen että miten toimitaan jos tulee epäily. Niin kauan kun ei ole potilaita ei voida muuta tehdäkään, OYSin infektioiden torjuntayksikön vs. osastonylilääkäri Teija Puhto sanoo.

Ohjeistuksessa neuvona on hoitaa potilasta ilmavarotoimihuoneessa.

Lapin keskussairaalan infektiotautien ylilääkärin Markku Broasin mukaan on epätodennäköistä, että wuhanilaisturistien tapauksessa on kyse koronaviruksesta. Teija Puhto on hänen kanssaan samaa mieltä.

– WHO:n (Maailman terveysjärjestö) ja ECDC:n (Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus) mukaan taudin tuleminen Eurooppaan on epätodennäköistä. Ajattelen, että kannattaa odottaa näytteitä ihan rauhassa. En pitäisi epäilyä erityisen vahvana.

Puhton mukaan on syytä muistaa, että Lapin potilaat ovat hyväkuntoisia eivätkä he tarvitse sairaalahoitoa.

– Ei ole toistaiseksi mitään syytä siirtää heitä esimerkiksi yliopistolliseen sairaalaan hoitoon.

Tällä hetkellä Lapin sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset vastaavat Lapin tilanteen selvittämisestä yhdessä THL:n kanssa.

– Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset Wuhan-koronavirustapaukset ovat Suomessa mahdollisia. Mahdollisten tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimilla voidaan vähentää jatkotartuntojen riskiä, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotteessa.

THL myös päättää siitä, järjestetäänkö tautiriskin vuoksi esimerkiksi lentoasemille joitakin erityistoimenpiteitä.

– Tällä hetkellä sellaisia (erityistoimenpiteitä) ei ole, kertoo Finavian viestintäkoordinaattori Elina Suominen.

Juttua muokattu kello 12.07: Lisätty tieto lentoasemien tilanteesta.