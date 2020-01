Kahden kiinalaisen turistin epäillään kantavan koronavirusta Ivalossa – ylilääkäri: "Voi olla ihan tavallinen tauti"

Kahden Ivalossa olevan kiinalaisturistin epäillään sairastuneen koronaviruksesta Ivalossa. Matkailijat olivat saapuneet Kiinan Wuhanista Norjan kautta Suomeen ja kiertäneet Lappia muutaman päivän.

Matkailijat hakeutuivat torstain ja perjantain välisenä yönä Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen influenssan kaltaisten oireiden vuoksi.

– He ovat voinniltaan hyväkuntoisia, kertoo Lapin keskussairaalan infektiotautien ylilääkäri Markku Broas.

Matkailijoiden kohdalla toimitaan sairaaloiden ja terveysasemien saamien ohjeiden mukaisesti. Matkailijat pidetään eristyksissä muista sen aikaa, että epäilystä tartunnasta saadaan oikea tieto.

– Matkailijat pidetään omassa huoneessa karanteenissa ja hoitohenkilökunta käyttää asianmukaisia suojaimia, Broas sanoo.

Kiinalaiset matkailijat olivat saapuneet Eurooppaan Wuhanista, jossa on paljon koronaviruksen sairastamia henkilöitä. Hoitoon he hakeutuivat Ivalossa. KUVA: Olli Miettunen

Kiinalaisturisteista on otettu näytteet perjantaiaamuna ja ne on lähetetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) Helsinkiin analysoitavaksi.

Alustavia tuloksia koronavirusepäilystä saadaan perjantaina iltapäivällä tai alkuillasta, keroto THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen Ylelle.

Riski leviämiseen pieni

Molempien matkailijoiden saamat oireet ovat Broasin mukaan lieviä. Heidän kuntonsa on hyvä.

Broas sai tiedon Ivalon tilanteesta perjantaiaamuna. Hän ei näe suurta riskiä mahdollisen koroviruksen leviämisessä.

– Yleensä tällaisella potilaalla voi olla jokin ihan tavallinen tauti. Se on todennäköisempi syy.

Maailmalla koronavirus on aiheuttanut sairastuneille kuumetta ja hengenahdistusta. Oireet ovat THL:n mukaan olleet pääosin lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut. Vakavia oireita saaneilla on yleensä ollut jokin pitkäaikaissairaus.

Tautia hoidetaan THL:n mukaan taudinkuvasta riippuen joko kotona tai tarvittaessa sairaalassa. Virukseen tehoavaa viruslääkettä ei ole käytettävissä, eikä ennaltaehkäisevää rokotetta ole olemassa.

Asiasta uutisoi ensin Yle.

