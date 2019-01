Hanna Sarkkinen: Oulussa selvitettävä, toimiiko kotouttaminen tarpeeksi hyvin – turvapaikanhakijat saatava osaksi yhteisöjä

Oululainen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.) vaatii Oulun poliisille lisää resursseja, jotta seksuaalirikosten selvittäminen turvataan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkisen mukaan Oulussa on selvitettävä sitä, toimiiko turvapaikanhakijoiden kotouttamisjärjestelmä kaupungissa riittävän hyvin.

– Nyt on pohdittava sitä, onko Oulussa epäonnistuttu kotouttamisessa vai onko Oulussa jokin sellainen asia, joka on vaikuttanut tähän järkyttävään tapahtumavyyhtiin. Yksi tekijä voi olla se, jos kaupunkiin on syntynyt eristäytynyt kaveriporukka, jossa on levinnyt tällaisia toimintatapoja, Sarkkinen sanoo Lännen Medialle.

Hänen mukaansa kotouttamistyössä olennaista on riittävän perusteellinen seksuaalikasvatus sekä se, että maahan tulleet nuoret saadaan osaksi yhteisöjä, jotta sosiaalinen kontrolli toimii suojakuorena.

– Turvapaikanhakijoiden eristäytymisen ja klikkiytymisen ehkäisy on tärkeää. Ne nuoret, jotka tulevat muualta, on saatava mukaan yhteisöihin, etteivät he jää omilleen. Sitä kautta voi syntyä epäterveitä käsityksiä ja toimintatapoja, jotka täällä eivät ole hyväksyttäviä, hän sanoo.

Tähän liittyy Sarkkisen mukaan myös se, millä tavalla turvapaikanhakijoita otetaan maahan: tulevatko ihmiset tänne yksin vai yhdessä perheiden kanssa.

– Nuoret, jotka ovat ilman perhettä, ovat ilman sosiaalista kontrollia. Siinä tilanteessa voi syntyä vääristyneitä ajatuksia. Presidentti Tarja Halonen korosti hyvin sitä, että Suomeen pitäisi ottaa ihmisiä perheinä, jotta perhesuhteet säilyvät ja sitä kautta myös ihmisten henkinen tasapaino säilyy paremmin, hän sanoo.

Sarkkinen: Suostumus kirjattava lakiin

Myös Sarkkinen perää tiukempia rangaistuksia, joita seksuaalirikoksista annetaan.

Yksi keino madaltaa seksuaalirikoksista ilmoittamista ja niiden saamista poliisin tutkintaan on raiskauslain muuttaminen suostumusperusteiseksi. Sitä muun muassa vasemmistoliitto ja sdp ovat ajaneet eteenpäin.

– Tällä muutoksella voidaan vahvistaa uhrin itsemääräämisoikeutta. Myös poliisilla pitää olla kyky ja osaamista kohdata raiskausten uhrit ja sensitiivisyyttä tutkimustilanteissa, Sarkkinen sanoo.

Talvitie: Oulu tarvitsee tukea

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie sanoo, että Oulussa eletään nyt keskellä kriisiä ja kaupunki tarvitsee apua.

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie on itsekin kotoisin Oulusta. Hän vaatii muun muassa sitä, että Oulun poliisin resurssit on turvattava, jotta alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset saadaan selvitetty

Talvitie sanoo keskustelleensa lauantaina keskeisten ministereiden kanssa, ja hänen viestinsä heille on ollut se, että tapausten tutkintaan ja selvittämiseen on saatava riittävät resurssit.

– Minä olen vaatinut, että poliisin kokonaisresurssit on turvattava, jotta näiden tapausten tutkinta on turvattu, hän sanoo.

Talvitien mukaan valtionvarainministeri Petteri Orpo on luvannut hallituksen olevan valmis erityistoimiin, jotta oululaisille viranomaisille saadaan riittävästi tukea ja mahdollisuuksia tapausten selvittämiseen sekä siihen työhön, jolla kaupunkilaisten turvallisuutta voidaan parantaa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) matkusti heti lauantai-iltana Ouluun tapaamaan kaupungin johtoja ja poliiseja.

Oululainen Talvitie on hallinto- ja lakivaliokunnan jäsen ja kertoo, että valiokunnan käsittelyssä on aloite, jossa vaaditaan lasten törkeän raiskauksen kirjaamista lakiin.

– Kun tämä asia kirjataan lakiin, silloin myös tuomiot kovenevat ja vastaavat paremmin kansalaisten oikeudentajua, hän sanoo.

Sen sijaan raiskauslain muuttamista suostumisperusteiseksi hän ei pidä selkeänä ja yksinkertaisena ratkaisuna.

– Tämä asia on lakivaliokunnan käsittelyssä ja asiantuntijoiden kuuleminen asiasta on vielä kesken. Suostumuksen lisääminen lakiin ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen ratkaisu kuin jotkut antavat ymmärtää, hän sanoo.