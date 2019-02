Laastarit ei paljoa auta kun valtimot vuotaa. Kaikista ärsyttävintä on että joku Vuolle Setlementti saa rahaa siihen että yritetään karsia kokoon jotain mistä ei edes tiedetä mitä se on. Missä on pitkäjänteinen suunnittelutyö ja ennaltaehkäisevät toimet?