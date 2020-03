Hailuodon kiinteän yhteyden valmistelu keskeytetään valituksen vuoksi – väylävirasto ei tunnista hankkeesta esitettyjä puutteita

Oulunsalosta Hailuotoon rakennettavan maantieyhteyden hankinnan valmistelu joudutaan keskeyttämään valituksen takia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 11. helmikuuta 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen valitusajan puitteissa.

– Hankkeen toteutuksesta vastaava Väylävirasto on priorisoinut ympäristöasiat koko ajan tärkeimmäksi asiaksi hankkeessa, emmekä tunnista valituksessa seikkoja, jotka hankkeessa olisi otettu puutteellisesti huomioon, kertoo Väylän johtaja Lars Westermark tiedotteessa.

Väylän kertoo rakentavansa ainoastaan lainvoimaisilla luvilla, tämän takia hankinnan valmistelu joudutaan keskeyttämään. Käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa tulee viivästyttämään hankkeen aloittamista vähintään vuodella. Väylä on varautunut aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt kattavat luontoselvitykset suunnitteluvaiheessa

Hankkeen suunnittelu on ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi. Jo aikaisemmassa vaiheessa hankkeeseen liittyvät yleiskaavat ja tiesuunnitelma ovat saaneet lainvoiman.

Väylän mukaan suunnittelussa ovat korostuneet poikkeuksellisen monipuolisesti ja kattavasti ympäristö- ja luontoselvitykset.

Suunnitteluvaiheessa on toteutettu muun muassa ympäristövaikutusten arviointi (YVA), Natura-arvioinnit ja nyt viimeisimpänä vesilupaprosessi, joka sisältää myös luontovaikutusten seurantaohjelman.

Ympäristöministeriö on todennut Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossa, että pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin.

ELY-keskuksen mukaan suunnittelutyö ja tehdyt selvitykset ovat kattavia ja ne on laadittu parhaaseen asiantuntemukseen tukeutuen. Hankkeen suunnitteluprosessi on ollut vuorovaikutteinen ja kaikille osapuolille on annettu mahdollisuus osallistua suunnitteluun.

Viivästymisestä koituu kustannuksia veronmaksajille 8–10 miljoonaa euroa vuosittain, suurimmalta osin lauttakustannusten takia.