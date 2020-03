Ei vielä koronakiirettä, Oulun yliopistollisessa sairaalassa yhä rauhallista – "Toistaiseksi olemme pystyneet selvittämään jokaisen positiivisen testivastauksen tartuntaketjun"

Realismia, kiitos, sillä tämä ei todellakaan ole ohi, koska kaikki ovat miltei normaalisti töissä, kun useilla työpaikoilla ei ole sallitu tehdä etätöitä vaikka se olisi mahdollista. Kiitos näiden väärien positiivisten signaalien.

Pahin on vasta edessä ja esim tämä ao Kalevan uutinen kertoo karua kieltä miksi. OYS ei testaa työntekijöitään ja se on paha virhe. Toivon hartaasti että olen väärässä.

Kaleva 23.3.2020.

Kaikkiaan koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on Italiassa jo 6 078. Tartuntoja on vahvistettu lähes 64 000. Koronaviruskuolemia on tällä hetkellä Italiassa enemmän kuin missään muussa maassa.

Bergamon kaupungissa, johon koronavirus no iskenyt erityisen voimakkaasti, kaupungin 600 perhelääkäristä 134 on joko sairastunut tai karanteenissa. Kolme lääkäriä on kuollut. Kaupungin hoitolaitoksissa tilanne on vielä pahempi. Yhteensä noin 1 464 terveydenhuollon työntekijää 5 805:stä oli saanut koronatartunnan maanantaihin mennessä.

Asiantuntijoiden mukaan on lähes varmaa, että terveydenhuollon työntekijät ja sairaalan muu henkilökunta levittävät Italiassa virusta tahattomasti.