6G-tutkimus vauhtiin Oulussa – "Kaikki tärkeimmät kansainväliset toimijat kerätään mukaan"

Oulun yliopiston johtaman 6GFlagship-tutkimuskokonaisuuden tieteelliset yhteistyökumppanit ovat Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Strateginen kumppani on Oulun yliopiston ja Nokia Bell Labsin muodostama yhteinen Joint Center for Future Connectivity -tutkimuskeskus.

– Ohjelma kasvaa viidellä kuudella strategisella kumppanilla ja 50–100 muulla yhteistyökumppanilla. Kaikki tärkeimmät kansainväliset toimijat kerätään mukaan, sanoo tutkimusjohtaja, akatemiaprofessori Matti Latva-aho.

Vuosi 2019 on 5G:n vuosi, ja kaupalliset 5G-verkot avautuvat ympäri maailmaa. 5G onkin täynnä lupauksia: ohjaamattomia autoja, älykkäitä koteja ja virtuaalitodellisuutta kaikille ja kaikkialle.

Latva-aho muistuttaa, että 5G-tutkimus alkoi jo vuoden 2010 aikana, ja ensi vuonna nähdään 5G-verkoissa merkittäviä kaupallisia toteutuksia. 6G-tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kuudennen sukupolven vaatimukset. Ennuste on saada 6G käyttöön 2030-luvulla, joten perustutkimus on aloitettava nyt.

Tutkimusjakso vie kymmenisen vuotta, ja Suomen Akatemian rahoitus 6GFlagshipille onkin kahdeksan vuoden mittainen.

6G-tutkimuksen perustana on 5G, ja 5G-testiverkko Oulussa tarjoaa ympäristön yrityksille, jotka kehittävät omia ratkaisujaan ja teknologioitaan siihen liittyen. Testiverkko on luonnollisesti myös pohja ja ydin 6G-tutkimuksessa.

Ekosysteemiin kerätään yhteistyökumppaneiksi isoja kansainvälisiä toimijoita sekä pienempiä yrityksiä. Suurilla yrityksillä on omat testiverkostot ja -resurssit, mutta he hyötyvät siitä, kun näkevät, mitä pienemmät huippuyritykset tekevät omien teknologisten innovaatioidensa ympärillä. Pienemmille yrityksille tutkimusekosysteemi taas tarjoaa kustannustehokkaan keinon päästä mukaan.