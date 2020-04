Turussa nostettiin kädet pystyyn, Ruisrock liittyi peruttujen suurtapahtumien joukkoon – koko festivaalikesä vaarassa, Qstock odottaa vielä hallituksen linjausta

Turussa pidettävä Ruisrock liittyi niiden kesäfestivaalien joukkoon, jotka perutaan varmuudella koronavirusepidemian vuoksi. Aiemmin perumisesta ovat kertoneet muun muassa Järvenpään Puistoblues ja Haapavesi Folk.

Koronan takia koko festivaalikesä on vaarassa. Hallitukselta odotetaan linjausta festivaalien järjestämisestä vielä huhtikuun aikana. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on lupaillut, että linjaus tulee pian. Hän kertoi asiasta Ylellä.

– On hyvä, että arviota (kesätapahtumien järjestämisestä) tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo tämän kuun puolella niin, että järjestäjillä on mahdollisuus sopeutua tilanteeseen hyvissä ajoin, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan hallitus kuulee tällä viikolla arvioita siitä, miten Suomessa edetään rajoitusten kanssa. Festivaalikesän kohtaloon hän ei toistaiseksi ole ottanut tarkemmin kantaa.

Oululaisittain mielenkiinto kohdistuu luonnollisesti esimerkiksi Qstockiin. Toistaiseksi tapahtumaa ei ole peruttu.

Qstockin festivaalijohtaja Mikko Forstén kertoo Kalevalle, että festivaalin kohtalosta tehdään päätös sen jälkeen, kun hallitus on esittänyt oman linjansa. Forstén myöntää, että tilanne ei vaikuta hyvältä.

Qstock olisi tarkoitus pitää 24.–25. heinäkuuta.



Musiikkitapahtumien lisäksi myös monet muut kotimaiset kesätapahtumat on jo jouduttu perumaan. Näistä mittavin lienee Reisjärven Suviseurat, jotka siirtyivät ensi kesälle.

Pandemialla on mittavat vaikutukset myös urheilutapahtumiin – niin Suomessa kuin maailmallakin. Esimerkiksi Tokion olympialaiset jäävät ensi kesänä pitämättä. Ne pyritään järjestämään seuraavana vuonna.

Kansainvälisistä suurtapahtumista esimerkiksi jääkiekon MM-kisat peruuntuivat kokonaan. Jalkapallon EM-kisoja ei pystytä pitämään alkavana kesänä, ja Ranskan ympäriajo on suunniteltu pidettäväksi normaalia myöhemmin eli loppukesällä.

Ruisrock oli tarkoitus järjestää heinäkuun alussa. Järjestäjät ovat seuranneet talven ja kevään aikana koronavirustilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia yleisötapahtumiin Suomessa ja maailmalla. Festivaalijärjestäjät katsovat, että yleisön, artistien ja työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia ei voida taata niin hyvin, että tapahtuma olisi mahdollista pitää ensi heinäkuussa.

Turun kaupunginhallitus päätti 14. huhtikuuta pitämässään kokouksessa suosittaa, että massatapahtumat perutaan Turussa heinäkuun loppuun asti. Vallitsevissa olosuhteissa Ruisrock katsoo, että tehty linjaus on oikea, ja on päättänyt kunnioittaa sitä.

Festivaalin peruminen on järjestäjille raskas päätös.

– Festivaalin peruminen on järjestäjälle kaikista vaikein ja raskain päätös. Olemme tehneet lähes vuoden töitä, että Ruisrock jokakesäiseen tapaansa synnyttäisi maailmaan enemmän iloa ja onnellisuutta. Festivaali on meille ja tuhansille muille koko vuoden kohokohta, ja on sydäntä särkevää viettää kesä ilman Ruisrockia. Tehty päätös on kuitenkin ainoa vastuullinen ratkaisu nykyisessä tilanteessa. Koronavirus elää ihmisten kohtaamisista, joten nyt ei ole oikea hetki kerätä kymmeniä tuhansia ihmisiä yhteen, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä sanoo.

Niemelän mukaan katseet käännetään nyt tulevaisuuteen.

– Pyrimme siirtämään mahdollisimman paljon tältä kesältä ensi vuoteen, ja toistaiseksi näyttää hyvältä.

Ruisrock neuvottelee parhaillaan artistien kanssa esiintymisten siirtämisestä ensi vuodelle, ja uutisia vuoden 2021 festivaalin ohjelmistosta saatetaan kuulla jo lähiaikoina.

Kaikilla Ruisrockiin 2020 lipun ostaneilla on mahdollisuus käyttää lippu ensi vuoden festivaalilla. Lipun voi myös palauttaa ja saada rahat takaisin lippukaupan palvelumaksua lukuun ottamatta. Ohjeet lippujen käyttämisestä tai palauttamisesta tulevat Ruisrockin nettisivuille.

Seuraava Ruisrock juhlitaan 9.–11.7.2021 Turun Ruissalossa.