Korona-apurahan hakemuksia ennätykselliset 3 741 kappaletta – 1,5 miljoonaa euroa jaetaan 500 apurahana

Taiteen edistämiskeskuksen korona-apurahojen hakuaika päättyi 15. huhtikuuta. Hakemuksia tuli kahdessa viikossa ennätykselliset 3 741 kappaletta. Haku oli suunnattu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille.

Apurahojen kokonaissumma on 1,5 miljoonaa euroa, josta jaetaan noin 500 kappaletta 3 000 euron apurahoja.

Korona-apuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Apurahat on suunnattu puolentoista kuukauden työskentelyyn ajalla 1.5.–31.7.2020.

Päätöksistä tiedotetaan hakijoille 30.4. mennessä.