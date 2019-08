Ei Ylivieskan seurakunta olisi tarvinnut tuollaista "mauseleumia". Uskon, että suurin osa meistä seurakuntalaisista olisi tyytynyt halvempaan, vaatimattomaan kirkkoon ja lisätiloihin.

Ei uskonasioihin kuulu prameus, vaan jotain muuta.

Jos kirkollisveron äyrin hinta nousee, niin tulee mietittäväksi kirkosta eroaminen.

Ylivieskan kaupungin veroäyrin hinta on korkeimpia Suomessa. Siihen kun lisää kirkollisveron, niin verot ovat jo nyt tapissa.

Mitä me kuntalaiset ja seurakuntalaiset saamme vastineeksi ?

Toisaalta kuntalaisten oma syyhän se on. Olemme valinneet valtuutetut, jotka eivät ole osanneet käyttää veronmaksajien rahoja taloudellisesti. Tuottavuudesta ei ole päätöksien teoissa välitetty.

Sama meininki jatkuu nyt Ylivieskan seurakunnalla. Pitänee tarkistaa istuuko samoja valtuutettuja seurakunnan ja kaupungin valtuustoissa...