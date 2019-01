Yle: Myös Attendolla on suuria ongelmia vanhustenhoidossa – hoivakodin asukkaissa aliravittuja ja nukkumaan joutuu likaisissa vaipoissa

Viime päivinä julkisuuteen tulleet vanhustenhoidon ongelmat eivät liity yksinomaan Esperi Careen. Ylen selvityksen mukaan myös Suomen suurimmasta hoiva-alan yrityksestä Attendosta on tehty useita valituksia.

Vuosina 2016–2018 Attendon hoivakodeista on tehty yhteensä 16 aluehallintoviraston (avi) valvontapäätöstä, joiden yhteydessä viranomaiset ovat vaatineet hoivajättiä korjaamaan epäkohtia. Päätöksiä on tehty 11:ssä kaupugissa ja 13:ssa hoivakodissa. Joissakin paikoissa ongelmat ovat jatkuneet vuosia. Ylen mukaan Oulussa sijaitsevien Attendon hoivakotien kohdalla avi ei ole tehnyt valvontapäätöksiä.

Erityisesti Espoolla on ollut ongelmia Attendon hoivakotien kanssa. Tarkastuskäynnillä on selvinnyt, että useat hoivakotien asukkaat ovat olleet alipainoisia. Joidenkin kohdalla painoindeksi on ollut niin alhainen, että ennenaikaisen kuoleman riski on lisääntynyt.

Lisäksi reseptilääkkeiden jakamisessa on ollut ongelmia, ja vanhukset ovat joutuneet nukkumaan likaisissa vaipoissa. Asukkaat pääsivät ulkoilemaan muutaman kerran vuodessa. Koulutetusta henkilökunnasta on ollut joissakin hoivakodeissa merkittävä vaje.

Attendolla on Suomessa yli 250 hoivakotia. Se on selvästi suurin yhtiö Suomen hoivamarkkinoilla.