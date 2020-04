Yle: Espoolaisessa hoivakodissa useita koronatartuntoja, kolme asukasta kuollut

Espoossa sijaitsevassa yksityisessä hoivakodissa on todettu useita koronatartuntoja, kertoo Yle. Hoivakodin asukkaista kolme on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Asian vahvisti Ylelle Espoon perusturvajohtaja Juha Metso. Sairastuneiden joukossa on sekä henkilökuntaa että asukkaita.

Perusturvajohtajan mukaan Espoossa koronatartuntoja on löytynyt myös toisestakin hoivakodista. Kyseisessä kaupungin omistamassa hoivakodissa kukaan ei ole kuollut koronavirukseen.

Perjantaina Ylä-Savon sote-kuntayhtymä tiedotti, että sen alueella sijaitsevassa hoivakodissa on useita koronavirustartuntoja ja kodin kolme asukasta on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Koronavirustartuntoja on havaittu myös useissa muissa hoivakodeissa sekä työntekijöillä että asukkailla. Esimerkiksi Mehiläinen ja Attendo kertoivat niin ikään perjantaina, että niiden yksiköissä on havaittu tartuntoja henkilökunnalla ja asukkailla. Sitä ei ole kerrottu, missä päin Suomea tartunnat on havaittu.