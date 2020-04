Hoivakodissa useita koronatartuntoja Ylä-Savossa, kolme asukasta kuollut – myös muualla Suomessa hoivakodeista on löytynyt tartuntoja

Koronavirus on levinnyt Suomessa myös vanhusten hoivakoteihin.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä kertoo, että sen alueella sijaitsevassa vanhusten hoivakodissa on todettu useita koronavirustartuntoja. Yhteensä kolme hoivakodin hyvin iäkästä asukasta on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Kuntayhtymä kertoo tiedotteessaan, että tartuntoja on todettu sekä yksikön asukkailla että henkilökunnalla. Kaikki tartuntaketjut on saatu jäljitettyä ja tartunnan saaneet on eristetty ja virukselle altistuneet on asetettu karanteeniin.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluvan kuntayhtymän alueella on todettu yhteensä 22 koronavirustartuntaa ja virukseen on kuollut neljä ihmistä. Ylä-Savon kuntayhtymä kattaa Iisalmen, Sonkajärven, Kiuruveden ja Vieremän alueet.

Hoivakodeissa todettuja tartuntoja on myös muualla Suomessa. Yle kertoi perjantaina, että Mehiläisen ja Attendon hoivakodeissa sekä asukkailla että henkilökunnalla on todettu koronavirustartuntoja. Lisäksi Esperi Caren hoivakotien henkilökunnalla on todettu tartuntoja.

Asiaa Ylelle kommentoinut Suomen Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoo, että Attendon hoivakodeissa tapauksia on ollut "muutamia".

Yritysten mukaan kyse on yksittäisistä tartunnoista, eikä sairastuneiden määrää tai paikkakuntaa kerrota asukkaiden ja työntekijöiden yksityisyyteen vedoten.

35 kuoli samassa hoivakodissa

Ensimmäiset hoivakotien koronatartunnat havaittiin Suomessa tällä viikolla.

Tartuntoja on ainakin Uudellamaalla kahdessa hoivakodissa ja Jyväskylässä yhdessä hoivakodissa.

Ulkomailla on kuollut paljon vanhuksia, kun koronavirus on levinnyt hoivakoteihin.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa kuoli yksittäisessä hoivakodissa yli 35 vanhusta. Ruotsissa koronavirustartuntoja on Aftonbladetin mukaan havaittu jo yli 90 paikkakunnalla.