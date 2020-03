Viranomaiset ovat laatineet kolme eri skenaariota koronaepidemian kulusta Suomessa – Ennusteet näyttävät sairastuneiden määrän ja kuolleisuuden

Ilmeisesti mallinnosohjelmaan on jäänyt kausi-influenssan kuolleisuusprosentit. Toistaiseksi maailmalta tulleiden tietojen perusteella nuo kuolleissuusluvut voi kasvattaa 10-20 kertaiseksi Suomessakin. Italian luvuilla tuokaan ei riitä. Noin 5 prosenttia sairastuu kriittisesti eli mallin 2 luvuilla noin 100 tuhatta. Tosin en tiedä mallinnoksessa käytettyä oireettomien osuutta. Kiinassa kriittisesti sairastuneiden joukossa kuolleisuus on ollut lähes 50%. Hengityskoneisiin joutuneiden kuolleisuus on ollut joissain alustavissa tutkimuksissa jopa 80 prosenttia, mutta tutkimuksen otos oli aika pieni (30 kuoli 37stä potilaasta).