Suomessa on todettu yhteensä 319 koronavirustartuntaa – työikäinen aikuinen joutunut koronaviruksen vuoksi tehohoitoon Mikkelissä

Suomessa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 319 laboratioriovarmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Yhteensä kaksi henkilöä on tehohoidossa koronaviruksen vuoksi. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ESSOTE kertoi tiistaina, että Mikkelissä työikäinen aikuinen henkilö on joutunut tehohoitoon koronaviruksen vuoksi. Eilen maanantaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoi ensimmäisestä tehohoitopotilaasta.

Eniten tartuntoja on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa tartuntoja on 180 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on yhteensä 28 koronavirustartuntaa ja Pirkanmaalla, jossa tartuntoja on 25 kappaletta.

Yli kymmenen koronavirustapausta on todettu myös Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

THL kertoo myös, että näytteenottokriteerit ovat muuttuneet. Koronavirusnäytteitä otetaan ensisijaisesti niiltä potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.

Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta henkilöiltä näytteitä otetaan lääkärin harkinnan mukaan.

Oireettomia henkilöitä ei testata.