Valtion omistajaohjausosasto antoi aiemmin syksyllä tukensa Postin pakettilajittelijoiden siirrolle

Työnantaja tarjoaa tiettyä työtä tietyllä palkalla. Työntekijä tekee ko. työtä yhteisesti sovitulla palkalla. Mikä tuossa on niin vaikeaa? Miksi joku ay-liike tulee rähinöimään työnantajan ja -tekijän väliin? Työnantaja ja -tekijä ovat samassa veneessä, jota yritykseksi kutsutaan. Yrityksen etu on molempien etu. Ay-liikkeen etu on rähinöidä mahdollisimman paljon.