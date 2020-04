Koronavirukseen on kuollut Suomessa yhteensä 48 ihmistä – tehohoidossa 81 henkilöä

Koronavirukseen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut nyt yhteensä 48 ihmistä, kertoo THL. Kuolleita on näin ollen kuusi enemmän kuin eilen torstaina.

Ikä on tiedossa 35 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 11, yli 80-vuotiaita on 22.

Suurin osa kuolemista on kirjattu Helsingin yliopistollisen sairaalan eritysvastuualueella, jossa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 29 ihmistä. Seuraavaksi eniten kuolleita on Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella, jossa tautiin on kuollut 14 henkilöä.

Turun yliopistollisen sairaalan alueella kuolleita on kolme. Sekä Oulun yliopistollisen sairaalan että Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella kuolleita on yksi.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on koko maassa yhteensä 236 ihmistä. Heistä 155 on osastohoidossa ja 81 tehohoidossa. Tehohoidossa olevien luku on yhden pienempi kuin eilen. Myös sairaalahoidossa olevien määrä laski eilisestä hieman.

Koko Suomessa on todettu yhteensä 2769 koronavirustartuntaa. Tartunnoista suurin osa on Uudellamaalla.