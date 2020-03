THL: Koronaviruksen sairastaneelle kehittyy immuniteetti suojaa uutta sairastumista vastaan – Suomessa 400 tartuntaa, joista puolet pääkaupunkiseudulla

Niinpä Suomessa kaikenkaikkiaan on 400 todennettua koronavirus tartuntaa. Noista kaikki tai ainakin lähes kaikki 8, 9 ja 10 viikolla (valtaosa) ovat jo parantuneet. montakohan on enää sairaana, kun uusia tartuntoja ei ole ollut kuin lähinnä HUS:n alueella, nekin olleet vähenemässä. Niin ja yli 70 vuotiaita on ollut vain 12 ja heistäkin lähes jokainen on jo parantunut. Sanoisin, että alle 100 on tällä hetkellä sairastunut koronaan. He kaikki ovat karanteenissa ja vaikka määrä on todellisuudessa paljon suurempi, niin mikä on todennäköisyys, että tapaa koronaan sairastuneen ja altistuu koronalle, esim kaupassa tai ulkoillessa.