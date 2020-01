THL: Ivalon koronavirusepäilyjen selvittämisessä menee todennäköisesti muutama päivä

Ivalossa ilmenneiden koronavirusepäilyjen selvittämisessä menee todennäköisesti muutama päivä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) professori Mika Salminen. Maailman terveysjärjestö WHO vaatii näytteiltä tuplavarmistuksen, koska kyseessä on uusi virus.

– Testit ovat vasta kehitettyjä ja tiedot niistä on julkaistu vasta tämän viikon alussa, joten niiden luotettavuutta joudutaan varmistelemaan, Salminen sanoo STT:lle.

Salmisen mukaan todennäköisyys koronavirukselle on aika pieni, koska maailmassa pohjoisella pallonpuoliskolla on meneillään flunssa-aika ja tavallisia kuumetauteja on paljon liikkeellä.

Kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista hakeutui viime yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi. Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas kertoi aamulla, että potilaista on otettu koronavirusnäytteet, jotka lähetetään Helsinkiin THL:n analysoitaviksi.

