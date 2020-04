Suomessa on nyt 1 927 varmennettua koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen ja potilaiden määrä pysynyt edellispäivän tasolla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo sunnuntaiaamuna, että Suomessa on nyt 1 927 varmennettua koronavirustartuntaa. Se on 45 tartuntaa enemmän kuin lauantaina.

Pohjois-Pohjanmaalla rekisteröityjä tartuntoja on 73. Se on sama määrä, jonka THL kertoi maakunnan tartuntamääräksi lauantaina.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä (PPSHP) kerrotaan, että OYSissa on edelleen hoidossa kahdeksan koronapotilasta. Heistä neljä on tehohoidossa. Tilanne oli samanlainen myös lauantaina.

Viikonlopun aikana Pohjois-Pohjanmaalla tietoon tulleista koronatartunnoista yhden tartuntaketju ei ole tiedossa. Kyseessä on kolmas PPSHP:n alueella todettu tartunta, jonka alkuperää ei ole pystytty selvittämään.

Maakunnassa on tehty nyt 1834 koronatestiä. Päivittäin testejä voidaan tehdä noin 450.

Oulussa tautitapauksia on 55. THL julkaisee sellaisten paikkakuntien tarkat tartuntamäärät, jossa koronatartuntoja on yli viisi. Oulu on Pohjois-Pohjanmaalla ainoa paikka, jossa tämä raja ylittyy.

Lapissa tartuntoja on sunnuntain tilaston mukaan 38. Se yksi tartunta enemmän kuin lauantaina. Edellispäivän tapaan Lapin tartunnoista kolmetoista on rekisteröity Rovaniemeltä, kahdeksan Kittilästä ja kuusi Kemistä.

Helsingissä tartuntoja eniten

Eniten tapauksia on todettu odotetusti Helsingissä, jossa niitä on 511. Määrä on yli neljännes koko maan luvusta. Perässä seuraavat Espoo (161), Vantaa (88), Tampere (71), Oulu (55) ja Jyväskylä (43).

Muista suurista kaupungeissa varmennettuja tartuntoja on Turussa 27, Lahdessa 21, Kuopiossa 20, Porissa 11, Seinäjoella 11, Vaasassa 18 ja Hämeenlinnassa 10.

THL:n koronakartasta löytyy päiväkohtaisen koronaluvut.

Tartunnan saaneista miehiä on 50,4 prosenttia ja naisia 49,6 prosenttia. Ikäryhmittäin tartuntoja on eniten 50–59-vuotiailla.

Koronavirustestejä on tehty Suomessa kaikkiaan noin 25 000. Eniten uusia tartuntoja on toistaiseksi todettu keskiviikkona 1. huhtikuuta. Silloin niitä varmistui 115 kappaletta.