Suomalaiset ovat kuluttaneet osansa maapallon luonnonvaroista jo tänään: "Täysin kestämätöntä"

Tuskinpa Suomi on kärkimaa kulutuksessaan,oispa meilläkin maaperässä pikkasenkaan sita arabimaiden herkkua;ÖLJYÄ.Paljonko nekin kuluttavat luonnonvarojaan samoin mites Norja,joka on istuu pankinpäällä ja rahaa on yllinkyllin kansakunnan hyvinvointiin.Ei Suomi oo vertailukelpoinen noiden maiden rinnalla.Suomen on pakko ottaa sieltä mistä elannon saa eli maasta!!!