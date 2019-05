Sote-uudistusta valmistellaan 18 maakuntamallin pohjalta, vahvisti Antti Rinne: PK-seutu saattaa vielä saada oman ratkaisunsa

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi lehdistölle torstaiaamuna, että neuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat saavuttaneet sovun sote-uudistuksen hallintomallista. Pääkaupunkiseudulle tehtävä erillisratkaisu selvitetään Rinteen mukaan loppuvuoden aikana.

Hallitusneuvotteluissa on saavutettu sopu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen hallintomallista.

Hallitusneuvotteluiden vetäjä, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi torstaiaamuna lehdistölle Säätytalolla ennen neuvotteluiden jatkumista.

Rinteen mukaan sote-uudistus toteutetaan 18:n maakunnaksi kutsutun itsehallintoalueen pohjalta.

– Oleellista tässä on se, että on sovittu siitä, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja päätuottaja tässä mallissa. On sovittu myös siitä, että tämän vuoden loppuun mennessä selvitetään, voisivatko kaupungit ja kunnat toimia myös tuottajina, tyytyväiseltä vaikuttanut Rinne sanoi lehdistölle.

Lisäksi vuoden loppuun mennessä selvitetään, tuleeko pääkaupunkiseudulle oma erillisratkaisunsa sote-uudistuksessa.

– On sovittu, että pääkaupunkiseutu selvitetään erilliskysymyksenä.

Hän ei kommentoinut sitä, mikä on yksityisen puolen asema saavutetussa sovussa.

Rinteen mukaan sote-alueiden mahdollinen verotus ja monikanavarahoitus valmistellaan parlamentaarisesti.

Alustavasta sote-sovusta uutisoi torstaiaamuna jo Helsingin Sanomat lähteisiinsä perustuen.

Enemmistö sairaanhoitopiirien johtajista kannattaa maakuntamallia

Torstaina ilmoitettu hallintomalli vastaa hallinnollisesti sitä, mikä olisi mieleen myös enemmistölle sairaanhoitopiirien johdosta.

Lännen Median tällä viikolla julkaistun kyselyn (LM 21.5.) perusteella 75 prosenttia kyselyyn vastanneista sairaanhoitopiirien johtajista kannatti osin tai kokonaan maakuntamalliin perustuvaa sote-uudistusta.

Moni työryhmä saanut työnsä valmiiksi

Rinteen mukaan moni neuvotteluiden ilmiöryhmä on saanut jo työnsä valmiiksi. Ryhmät olivat neuvotelleet pitkään torstain vastaiseen yöhön.

Ainoastaan talouteen ja verotukseen liittyvää työtä on Rinteen mukaan vielä auki.

– Se on auki niin pitkään, kunnes meillä on kokonaiskäsitys taloudesta. Joudumme varmaan käyttämään puheenjohtajapöydän tukena talous- ja veroryhmää, jotta nähdään, että rahat riittävät siihen mitä päätetäänkin.

Myös ympäristöryhmässä on päästy sopuun myöhään keskiviikkoyönä.

Puheenjohtajilla pitkä päivä

Neuvotteluja jatketaan Säätytalolla paljolti myös puheenjohtajien kesken. Puheenjohtajilla on torstai-iltana myös EU-vaalitentti.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi aamulla, että neuvottelutilanne etenee koko ajan. Hänen mukaansa ratkottavia asioita on yhä paljon.

– Puheenjohtajilla tulee olemaan tiivis päivä, Henriksson sanoi.

Torstaina puheenjohtajien pitää myös poistua neuvotteluista osallistuakseen illan EU-vaalitenttiin. Henriksson sanoi, että ennen tenttiä pitää myös päästä haukkaamaan vähän raitista ilmaa.

Antti Rinteen alustava tavoite oli saada hallitusohjelma valmiiksi vielä tällä viikolla. Muun muassa sunnuntain europarlamenttivaalien takia ohjelma voi kuitenkin valmistua vasta vaalien jälkeen.

Juttua täydennetty 23.5.2019 kello 10.15: Otsikko päivitetty, LM-kyselyn tulokset lisätty. Rinteen ja Henrikssonin osuuksia lisätty ja tarkennettu.