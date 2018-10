Sipilän mukaan hallituksen irtisanomissuojaehdotukselle ei ole löytynyt varteenotettavia vaihtoehtoja - "Vaihtoehtoisen esityksen oltava työllisyysvaikutuksiltaan vähintään yhtä hyvä"

On se kumma ettei tuolle kepulille mikään riitä,väenväkisin ajaa yrittäjien asiaa jota asiantuntijatkin on kritisoinut työllisyysvaikutuksiltaan olemattomiksi.Onko tullut annettua lahkolaiskaveri pentikäiselle lupaus joka näyttää tulevan suomelle kalliiksi.Nyt jos ei ala järki pakottamaan niin vaihtoehtona on yleislakko ja sen jälkeen hallituksen ero se on viisainta alkaa uskomaan.