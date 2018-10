Sipilä syytti ay-liikettä painostamisesta - poliitikoilta vaaditaan nyt rohkeutta ja päättäväisyyttä

Sipilä puolustaa kepuleiden perinteitä ja "kunniaa" ansiokkaasti. Kepulihan pettää aina. Syy on aina muissa, tai sitten ei vain "muisteta" kenen vika on/oli. Nyt ajetaan KIRISTÄMÄLLÄ JA PAINOSTAMALLA läpi EK:n sanelemia lakeja, välittämättä siitä mitä kansalaiset (joita kepulin pitäisi edustaa, eikä EK:ta) ovat asiasta mieltä. Se on kepulin "demokratiaa", kaikki muu on "painostamista". IRTISANOMISTEN HELPOTTAMINEN parantaa työllisyyttä. Suhteellisen irvokasta logiikkaa. Lisäksi samalla, kun maailmantalouden paranemisen takia, työpaikkoja on syntynyt, niin yritykset ovat antaneet kenkää vähintään samalle määrää työntekijöitä. Ei siinä mitään uusia lakeja ole tarvittu. Mikset Sipilä ja kumppanit koskaan mainitse tätä FAKTAA, kun kerrotte huuhaalukuja siitä miten hallituksen politiikka (HAH HAH HAAAA) on parantanut työllisyyttä. Täysi valehan se on. Onneksi kohta on vaalit. Pelottaa vain se mitä kaikkea kepulit ehtivät myydä Suomalaisten kansallisomaisuudesta, ja millaisia rahastusautomaatteja perustavat hyväveliverkostolle. Sote ja maakuntahallinto ovat vain alkua, vielä ehtii tehdä monta samanlaista. Autoverot ja tiemaksut ovat seuraavana (toki kaiken hoitaa veroparatiisissa oleva yksityinen yritys).