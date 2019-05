Sipilä ilmestyi hallitusneuvotteluihin: "Hankeyhtiöt ainoa malli toteuttaa isot ratahankkeet"

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kommentoi hallitusneuvottelujen tilannetta torstaina iltapäivällä lyhyesti saapuessaan Säätytalolle. Keskustan vaiteliaisuus oli jo ehtinyt herättää arvauksia puolueen sitoutuneisuudesta hallituksen muodostamiseen.

Hallitusneuvotteluja käyvien puolueiden, sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n puheenjohtajat aloittivat talouskeskustelun tänään kello 15.

– Nyt on toiveita ja paljon. Sitten niitä ryhdytään survomaan talouden realismin suppiloon ja katsotaan, mitä sieltä tulee ulos, Sipilä sanoi.

Hallitusneuvotteluissa ovat olleet esillä erityisesti kolme junaratahanketta, tunnin juna Turkuun, Suomi-rata ja Itärata. Helsingin Sanomat kertoi torstaiaamuna, että seuraava hallitus aikoisi edistää kaikkia kolmea junarataa sekä korjata väyliä sadoilla miljoonilla euroilla.

Sipilän mukaan hankeyhtiömallilla on varaa rahoittaa niitä kaikkia.

– Valtion rahathan, sata miljoonaa, ovat tilillä.

Kysymykseen näyttääkö siltä, että hankeyhtiöt toteutuvat myös uudessa hallituksessa, Sipilä vastasi toteamalla, että silloin hankkeet on mahdollista toteuttaa.

– Mistään menopuolen asioista ei ole vielä sovittu eikä myöskään tulopuolen asioista. Mutta kaikki isot ratahankkeet on mahdollista toteuttaa hankeyhtiömallilla, jos sitä halutaan jatkaa, Sipilä sanoi.

Miljardien hankkeet

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tunnin juna Turkuun maksaisi 1,6 miljardia euroa, Tampereelle kulkeva Suomirata 5,5, miljardia euroa ja Itärata 1,7 miljardia euroa.

Pisimmällä hankkeista on tunnin juna Turkuun, koska se on jo aiemmin saanut 40 miljoonaa euroa suunnittelurahaa. Hankkeen konkreettinen suunnittelu on meneillään.

Edellinen Juha Sipilän (kesk.) hallitus perusti Pohjolan Rautatiet -nimisen yhtiön edistämään ratahankkeita. Pohjolan Rautatiet - yhtiölle piti perustaa tytäryhtiötä, jotka olisivat kehittäneet ratahankkeita, mutta perustaminen keskeytyi, kun Sipilän hallitus erosi.

Valtio antoi Pohjolan Rautatiet -yhtiölle Nesteen osakkeita, jotka se myi 105 miljoonalla eurolla.

Tänään voi mennä myöhään

Sipilä oli varautunut istumaan torstaina neuvotteluissa myöhään.

– Olen tottunut tekemään pitkää päivää. Pidennetään päivää, jos aika loppuu kesken, hän sanoi.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi, että ainakaan hänen kalenterissaan ei ole tänään takarajaa keskustelun pituudelle.

Henriksson arvioi, että tänään käydään läpi talouden kuvaa ja tulevaisuuden näkymiä ja keskustellaan talouden raameista. Yksikään veroesitys tai infrahanke ei ole vielä ollut puheenjohtajien pöydällä.

Hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd.) ei kommentoinut, voisiko tuleva hallitus jatkaa ratahankkeita Pohjolan Rautatiet -yhtiön pohjalta. Henriksson ei sulkenut pois hankeyhtiötä, mutta sanoi, että pitää katsoa erilaisia vaihtoehtoja.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto totesi torstaiaamuna, että nopeat rautatieyhteydet ovat vihreiden tavoitteiden ja ilmastotavoitteiden mukaisia, mutta yksittäisiin raideyhteyksiin hän ei ottanut kantaa. Hankeyhtiöt sopivat vihreille, mutta muitakaan ratkaisuja ei suljeta pois.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että hän ei voi kommentoida keskusteluja liikennehankkeista tarkemmin.

– Meidänkin toiveena vasemmistoliitossa on, että isoja panostuksia liikenneinfraan olisi mahdollista tehdä. Se on realismia, että ainakin yksi hanke saadaan käyntiin.

Anderssonin mukaan olisi loogista lähteä liikkeelle niistä hankkeista, jotka ovat suunnittelussa pisimmällä.

– Kannatan henkilökohtaisesti Turun rataa, mutta tämä on kokonaisuus, jota pitää katsoa.