Sipilä ajoi sote-partansa – Toimitusministeristön pääministeri Ylellä: ”Kaikki asiat hoidan yhtä vastuullisesti kuin tähänkin asti"

Toimitusministeristön pääministeri Juha Sipilä (kesk.) saapui lauantaiaamuna Ylen Ykkösaamun haastateltavaksi.

Perjantaina hallituksensa eronpyynnön jättänyt Sipilä oli ulkoisesti muuttunut mies: parta oli lähtenyt.

Kesän jälkeen parta on komistanut Sipilän leukaa, ja hän on kertonut, että ajaa sen, kun sote-uudistus on saatu valmiiksi. Sote ei tullut valmiiksi, vaan kaatui kokonaan. Koska asia tuli päätökseen tältä osin, Sipilä antoi parran mennä soten mukana.

Sipilä korosti Ylen haastattelussa edelleen tulos tai ulos –periaatettaan.

– Tuloksia pitää politiikassa syntyä, Sipilä sanoi.

Hän sanoi, että hallituksen viidestä suuresta tavoitteesta yksi – eli sote-uudistus – ei onnistunut.

Hän myönsi, että tältä osin hän pääministerinä epäonnistui. Sipilä esimerkiksi sanoi, että hänellä on peiliin katsomisen paikka siinä, yritettiinkö kerralla tehdä liian suurta uudistusta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyväksyi perjantaina pääministerin eronpyynnön ja pyysi, että hallitus jatkaa toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on nimitetty.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi perjantaina, että hän ei pääministerin asemassa olisi jättänyt hallituksen eronpyyntöä. Sipilän mukaan samoin ajatteli myös sinisten puheenjohtaja, eurooppa- ja kulttuuriministeri Sampo Terho.

– He olisivat toimineet pääministerinä toisin, mutta molemmat sanoivat kyllä ymmärtävänsä ja tuntevansa minut niin hyvin, että osasivat tätä päätöstä myös odottaa.

Sipilä kertoi saaneensa kansalaisilta paljon positiivista palautetta ratkaisustaan. Sitä on hänen mukaansa pidetty suoraselkäisenä.

Sipilän mukaan kansalaisten ei pidä olla huolissaan, vaikka maassa ei ole enää poliittista toimintaa tekevää hallitusta, vaan toimitusministeristö.

– Kaikki asiat hoidan yhtä vastuullisesti kuin tähänkin asti.

Keskustan heikot kannatusluvut eivät Sipilän mukaan vaikuttaneet eronpyyntöön mitenkään. Hän sanoi keskustan puheenjohtajana olevansa kuitenkin huolissaan luvuista.

Ylen gallupissa tällä viikolla keskustalle mitattiin 14,1 prosentin kannatus.