Sdp:n Antti Rinteen todistajaksi tuleminen käräjille on ollut vaiheikasta – Rinteen mukaan häntä ei tiedotettu asiasta tarpeeksi

Eikö Rinne juristina tiedä, että todistamaan on tultava, jos on haastettu, vaikka kuinka ei haluaisi. Lisäksi todistajalla on totuusvelvollisuus niin esitutkinnassa, kuin oikeudessakin. Ei auta kertoa, etten mitään tiedä. Rinnekkin varmasti tietää, kska hätä on krp todistajana kuullut ja syyttäjä on hänet jutussa käräjäoikeuteen haastanut. Sinnehhän ei missään jutussa saataisi ketään, jos se olisi todistajan halusta kiinni. Onko Rinteellä menneet opiskelut hukkaan.