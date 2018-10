Professori: Irtisanomislaki oli hallitukselta taktisesti harkitsematon ratkaisu – ”Keskustan kannalta tämä on aika hankala”

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari ihmettelee hallituksen ratkaisua viedä härkäpäisesti eteenpäin irtisanomislakia, jonka ay-liike on ottanut raateluhampaisiinsa.

Lakiesityksessä irtisanomissuojaa heikennettäisiin pienissä yrityksissä. Hallitus lievensi esitystä alentamalla irtisanomissuojan heikennyksen koskemaan alle kymmenen hengen yrityksiä. Alun perin puhuttiin alle 20 hengen yrityksistä.

Ay-liike tyrmäsi lievennetynkin esityksen ja jatkoi omia hallituksen esityksen vastaisia toimiaan. Esimerkiksi keskiviikkona useat alat olivat päivän mittaisessa poliittisessa lakossa.

– Tämä ei ole ollut hallitukselta taktisesti kovin viimeisen päälle pohdittu ratkaisu. Vaalitkin lähestyvät. Nimenomaan siksi tämä vaikuttaa harkitsemattomalta, että tästä irtisanomismenettelystä saatavat hyödyt ovat aika epävarmalla pohjalla. Miksi näin on sitten toimittu? Hallituksen arvio poliittisesta tilanteesta ei ollut ilmeisesti kovin harkittu, Ruostetsaari sanoo.

Professori arvioi, että nyt käynnissä oleva konflikti hallituksen ja ay-liikkeen välillä kuvastaa laajemminkin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen taivalta.

– Se kuvastaa työnantajapuolen ja yrittäjien saamaa vaikutusvaltaa hallituksen suuntaan. Etenkin Suomen Yrittäjät tätä irtisanomismenettelyä ovat ajaneet, ja yrittäjiä on kuunneltu herkällä korvalla.

Hallitustuspuolueiden puheenjohtajat Sampo Terho (sin.), Juha Sipilä (kesk.) ja Petteri Orpo (kok.) muodostavat hallituksen johtotrion. KUVA: Kimmo Penttinen

Ruostetsaaren mukaan konflikti ei ole välttämättä yhtä huono asia kokoomuksen kannalta kuin keskustan kannalta.

– Kokoomus on ollut aina lähellä yrittäjäpiirejä. Tämä viestittää nyt sitä, että kokoomus on ajanut yrittäjien asiaa hallituksessa. Keskustan kannalta tämä on aika hankala. Äänestäjille on saattanut syntyä kuva, että keskustakin on kokoomuksen ohella puhtaasti yrittäjien asialla.

Nykyisen hallituksen aikana Suomen taloustilanne on kiistatta parantunut.

– Tietysti hallitus on saanut paljon aikaan: talous on saatu kasvuun ja työttömyys on saatu alenemaan. Ne keinot, millä makrotason tavoitteita on ajettu, ovat varmasti aiheuttaneet keskustan kannattajakunnassa keskustelua siitä, ovatko nämä keinot olleet keskustan tavoitteiden mukaisia.

– Vähempiosaisten asema on jäänyt vähemmälle huomiolle. Vähempiosaisiin liittyvät kysymykset ovat perinteisesti keskustalaisille tärkeitä asioita, Ruostetsaari huomauttaa.

Ruostetsaari arvioi, että työelämän kysymyksistä käyvä kuuma keskustelu sataa vasemmistopuolueiden laariin.

– Ensin keskusteltiin aktiivimallista ja nyt keskustellaan irtisanomiskysymyksistä. Tämä näkyy Sdp:n ja vasemmistoliiton kannatuksen nousuna.