Poliisi luopui tänään Uudenmaan tiesulkujen ympärivuorokautisesta miehityksestä – liikkuvaa valvontaa on lisätty

Esimerkiksi tamperelaisessa, porilaisessa tai oululaisessa omistuksessa oleva ajoneuvo voidaan rekisteriskannauksen perusteella pysäyttää Helsingissä.

Poliisi ei enää miehitä Uudenmaan ulosmenoväylien kaikkia 30 tiesulkupistettä ympärivuorokautisesti. Ainakin osa niistä on välillä vailla henkilöstöä. Kategorisesti yhtään kulunvalvontapaikkaa ei kuitenkaan jätetä tyhjäksi esimerkiksi öisin. Ratsianomaista valvontaa voidaan tehdä mihin kellonaikaan tahansa.

Onko uusi menettelytapa käytössä jo nyt, Helsingin poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Pekka Höök?

– Kyllä, tänään lähdimme sitä toteuttamaan.

Loppuviikolla kerrottiin, että poliisi alkaa tarkastaa Uudenmaan ja sen lähialueiden autoilijoita sekä autojen matkustajia muun muassa rekisteritunnusten perusteella. Myös kameratolppia ja droneja eli kuvauskoptereita on kaiketi tarkoitus käyttää hyväksi. Ovatko nämä keinot jo aktiivisesti käytössä?

– Liikkuvaa valvontaa tosiaan on.

Mitä esimerkiksi rekisteritunnusten skannaus käytännössä tarkoittaa? Pysäyttääkö poliisi Uudellamaalla auton, jonka omistajan kotipaikka on vaikkapa Tampere?

– Saamme rekisterikilvenlukulaitteen avulla tietoja ajoneuvosta. Kyse ei kuitenkaan ole ajoneuvojen vaan ihmisten liikkumisesta.

– Olennaista tässä kaikessa ei ole se, missä ja miten poliisi valvoo tai kirjoitetaanko sakkoja vai ei. Olennaista on viesti: pysy kotona ja vältä tarpeetonta liikkumista. Viikon ajan tätä on nyt katseltu, ja kohtalaisen hyvin ihmiset viestin ymmärtävät.

– Mainitussa tapauksessa voidaan toki toimia noin (poliisi pysäyttää tamperelaisen auton). Pitää kuitenkin muistaa, että poliisi on tehnyt ja tekee liikkuvaa valvontaa kaiken aikaa muutenkin. Ei tässä sinänsä mitään uutta ole.

Jos Uudellamaalla liikkuva muualta tullut henkilö on luvallisuuden suhteen jossain määrin rajatapaus, voiko ensimmäinen poliisipartio tulkita hänen olevan asiallisella asialla mutta toinen tehdä vartin päästä toisenlaisen ratkaisun? Miten taataan ihmisten samanlainen kohtelu?

– Poliisilla on omat selkeät sääntönsä ja se toimii niiden perusteella. Pyrimme siihen, että kohtelu on aina samanlaista.

– Jos tapaus kuitenkin on epäselvä, sitä varten meillä on esimiehet ja johtoketju. Joitakin harvoja tällaisia erimielisyyksiä on ollut.

– Palautepostia tulee kyllä valtavasti, ja joukossa on hyvin kummallisiakin kysymyksiä, sellaisia, joihin ei oikein pysty vastaamaan. Vaikka poliisi on erittäin selvästi ilmoittanut esimerkiksi, että se ei voi myöntää rajan yli liikkumiseen ennakkolupia, silti tavan takaa kysytään, voiko poliisi myöntää ennakkoluvan.

Tämä voi olla tyhmä kysymys, mutta saattaisiko poliisi edes harkita Helsingissä kaduilla ja julkisilla paikoilla olevien valvontakameroiden hyödyntämistä samaan tapaan kuin Moskovassa tehdään? Siellä käytetään kasvotunnistustekniikkaa karanteenirikkomusten paljastamiseksi.

– Se ei ole meillä mahdollista, ei todellakaan.

Vaikka sakkojen määrät eivät ole oleellisia, silti pitää kysyä, onko niitä viime päivinä kirjoitettu rajarikkomuksista?

– Ihan muutamia yksittäisiä on kirjoitettu, joinakin päivinä yksi tai kaksi ja joinakin nolla.