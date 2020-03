Perussuomalaiset ja kokoomus kannattavat valmiuslain käyttöönottoa – pääministeri Marin ei halua viestiä, että Suomessa olisi poikkeustila

Etulyöti on aina puoli voittoa.

Tässä tapauksessa ei kannata viivytellä.

Kansalaiset ovat sen kannalla että nyt tulee toimia.

Ei meitä mikään panikoi,eikä pelota mutta yhteiskunnassa on viisasta tehdä toimet ajoissa,ettei käy kuten Italiassa ja Euroopassa.

Yhteydet sinne vain tietotekniikan kautta.

Ei mailma siihen kaadu jos emme muutamaan kuukauteen pääse lentämään paikanpäälle.

Koska tämä näyttää olevan tavallista ärhäkämpi tauti.

Kyllä yhteiskunnan lisäksi rikkaiden yritysten on nyt osallistuttava talkoisiin vaikka vähän rahaa siihen kuluisikin.

Ei ne kultaharkot paljon arkussa lämmitä.