Oulun hiippakunnan tuomiokapituli tyytymättömänä hallinto-oikeuden päätökseen – "Tulkinta on ongelmallinen kirkon perustuslain suojaaman uskonnollisen autonomian kannalta"

Oikea päätös ja Onnea Arpadille.

Päivi Räsänen yms. liihottaa helvettiviitallaan viitaten Raamatun yksittäisiin sanoihin, samoin PohjoisSuomen lestadiolaislahko. Raamattu on kokoomateos, jonka varhaisimmatkin tekstit kirjoitti joku ja toiset kirjoittivat uudelleen päälle lähes 100 - 300 v. Jeesuksen kuoleman jälkeen. Raamatun tekstit eivät siis ole Jeesuken, saatika Jumalan sanaa. Vuoristosaarna ehkä Jeesuksen, joka on muistin varassa raapustettu. Jos Raamatun tekstejä tulkitsee sanatarkasti, on hakotiellä pahasti ja syvästi. Raamattu on hyvin, hyvin viitteellinen kokoomateos, lähes kaunokirjallinen aforismiteos.

Antaa kaikkien kukkien kukkia, ja rakkauden loistaa maapallolle.