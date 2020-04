Pääministeri Marin: Hallitus linjaa kouluista alkavalla viikolla – lähiopetus juhannukseen saakka myös esillä

Kaksi kuukautta etäopetuksessa ei voi pilata ketään, moni on innostunut opiskelemaan itsenäisesti ohjattuna ja on hyvää harjoittelua tulevaisuutta varten. Työelämässä opiskellaan sitten aikuisena etänä ja saattaa jopa olla hyvä asia, kun kouluissa jo nyt kokeiltu asiaa.

Kaksi kuukautta poissa lähiopetuksessa ei pilaa koko koulua, eikä järjestelmää toki valmistuville se voi olla ikävää ja onhan se tietenkin sitä.

Korona kriisi kestää muutamia kuukausia ja valtion rahaa ollaan oikeistossa vaatimassa 20 miljardia, mieluummin kaikki suoraa tukea.

Toivottavasti hallitus jättää tuet mahdollisimman pieniksi ja pääasiassa lähes kaikki takaisin maksettaviksi, ilman työpaikkojahan eivät yritykset voi rikastua, eikä ilman työntekijöitä ole yrityksiä. Busness Finland on erikoistunut Suomalaisten yritysten siirtymiseen ulkomaille, se on pääasia toiminnassa.