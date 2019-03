Pääministeri Juha Sipilän hallitus erosi – "Esimerkki poliittisesta vastuusta"

Sipiläkin pääsi nyt kunnolla tutustumaan minkälaista on suomalainen poliittinen valtakamppailu ja poliittinen juonittelu. Eli Eduskunta päättää. Ei auta mitään yt-neuvotteluita julistaa, kuten yrityselämässä, jos uudistukset eivät muuten etene.

Helppo on kuvitella minkälaista veivaamista poliittinen juonittelu on esim EU tasolla, kuin Iso-Britanian brexit.