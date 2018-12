Oulun seksuaalirikosepäillystä oli annettu Schengen-maissa näkyvä etsintäkuulutus – "Kävi ilmi, että kontakti epäiltyyn ei tarkoittanut, että hän olisi poliisin hallussa"

Oulun poliisilaitos oli tehnyt Oulun seksuaalirikoksista epäillystä ulkomaalaistaustaisesta miehestä etsintäkuulutuksen myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo, että miehestä oli annettu marraskuun lopulla SIS-järjestelmän (Schengen Information System) avulla etsintäkuulutus, joka näkyy Schengen-maissa. Niihin kuuluu 26 Euroopan maata.

SIS-järjestelmällä pyritään torjumaan rikollisuutta Schengenin alueella ja paikallistamaan kadonneita henkilöitä. Järjestelmässä esimerkiksi poliisi voi välittää ilmoituksia etsintäkuulutetuista tai kadonneista ihmisistä ja esineistä.

Viime viikolla Oulun poliisilaitos sai Saksasta tiedon, että poliisi olisi ollut kontaktissa etsintäkuulutetun miehen kanssa.

– Tulkitsimme tietoa niin, että epäilty on Saksan poliisin hallussa, Kiiskinen kuvailee.

– Teimme siis sen johtopäätöksen, että epäilty olisi löytynyt. Mutta se ei pitänyt paikkaansa. Kun tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja saadaan informaatiota ei se ole aina niin selkeää kuin sen ehkä pitäisi olla. Väärintulkinnat ovat mahdollisia, kun ihmiset toimivat.

Hänen mukaansa Oulun poliisi ei saanut Saksasta missään vaiheessa tietoa siitä, minkä vuoksi saksalaisviranomaiset olivat kontaktissa epäiltyyn.

– Meillä ei ollut varmuutta myöskään siitä, onko hän ollut käymässä esimerkiksi poliisiasemalla tai oliko hän muutoin lukkojen takana viranomaisten hallussa.

Tämän jälkeen kävi Kiiskisen mukaan ilmi, että kontakti epäiltyyn ei tarkoittanut sitä, että hän olisi poliisin hallussa. Heti tiedon saatuaan Oulun poliisi vaati miestä vangittavaksi poissaolevana Oulun käräjäoikeudessa ja hänestä annettiin eurooppalainen pidätysmääräys.

"Pääidea on se, että henkilö pitää saada kiinni"

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla etsitty henkilö voidaan luovuttaa jäsenvaltiosta toiseen esimerkiksi syytetoimien tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen toteuttamista varten.

Minkä tahansa EU:n jäsenvaltion oikeusviranomaisen antama pidätysmääräys on pätevä kaikkialla EU:n alueella.

Tutkinnallisiin syihin vedoten Kiiskinen ei kerro sitä, mitä Oulun poliisilaitos on pyytänyt pidätysmääräyksessä kansainvälisiä viranomaisia epäillylle tekemään jos hänet tavoitetaan esimerkiksi jonkin maan rajalta.

Oletteko pyytäneet, että epäilty toimitetaan viipymättä Ouluun?

– En avaa sisältöä tarkemmin. Pääidea on se, että henkilö pitää saada kiinni.

Rikosylikomisarion mukaan tapahtunutta on käyty läpi Oulun poliisilaitoksella. Keskiviikkona sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) halusi Ylen haastattelussa selvittää, toimivatko viranomaiset oikein kun Oulun seksuaalirikosvyyhteen liittyvästä epäillystä ei annettu alun perin eurooppalaista pidätysmääräystä.

Kiiskisen mielestä poliisi on toiminut epäillyn kiinnisaamiseksi niin tehokkaasti kuin mahdollista.

– Olemme edenneet päivä kerrallaan sen tiedon valossa, mitä kulloinkin on ollut saatavilla. Teemme tiivistä yhteistyötä Saksan poliisin kanssa Keskusrikospoliisin välityksellä epäillyn kiinnisaamiseksi.

Turvaudutaanko oman käden oikeuteen?

Poliisi tutkii Oulussa viiteen alle 15-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneita epäilyjä törkeistä seksuaalirikoksista. Epäiltyjä on yhteensä 12, joista 10 on edelleen vangittuina.

Yksi lievimmistä rikoksista epäilty eli lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty ulkomaalaismies vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Häntä epäillään Tuirassa 17. marraskuuta tapahtuneesta seksuaalirikoksesta.

Markus Kiiskisen mukaan uusia rikosepäilyjä ei ole tullut enää ilmi.

– Kyse on varsin laajoista rikosepäilyistä, joiden esitutkinta on alkuvaiheessa. Toivottavasti uusia uhreja ei käy ilmi, mutta valitettavasti se on mahdollista.

Poliisi aikoo jatkossa tiedottaa tutkinnan edistymisestä vain välttämättömimmän. Sen tiedossa on, että poliisin esitutkinnasta antamia lausuntoja on tulkittu väärin ja niistä on jaettu väärää maahanmuuttajavastaista tietoa netissä.

– Toivottavasti sosiaalisen median keskustelupalstoilla liikkuva disinformaatio ei johda siihen, että turvaudutaan oman käden oikeuteen.